Centro Oberhausen: Weihnachtsmarkt abgesagt – doch jetzt gibt es diese Alternative

Oberhausen. Voller Optimismus hatte man am Centro Oberhausen bereits die Hütten für den diesjährigen Weihnachtsmarkt aufgebaut.

Doch wegen der steigenden Corona-Zahlen muss auch hier auf Glühwein und gebrannte Mandeln verzichtet werden. Das Centro Oberhausen hat sich allerdings eine Alternative ausgedacht, um Hüttenbetreiber und Weihnachtsmarkt-Fans nicht komplett im Stich zu lassen.

Centro Oberhausen bietet Weihnachtsmarkt-Alternative an

Seit Freitag bietet das Centro auf der Internetseite „www.centro-weihnachtsmarkt.de“ einen so genannten „digitalen Weihnachtsmarkt“ an. Die Idee wird als „ganz innovativ“ beschrieben – obwohl in den vergangenen Wochen beispielsweise auch Essen und Dortmund bereits verkündet haben, ihre Weihnachtsmärkte dieses Jahr online abzuhalten.

Das Centro bietet auf der Internetseite eine interaktive Karte des Weihnachtsmarktgeländes, auf der viele Händler an ihren gewohnten Hüttenplätzen verzeichnet sind. So kann man die gewünschte Bude anklicken und sich die Produkte online bestellen.

-------------------------

Das ist das Centro Oberhausen:

Über 250 Geschäfte

120.000 Quadratmeter Verkaufsfläche

Rund 22 Millionen Kunden pro Jahr

Unter anderem gehören auch das Gasometer Oberhausen, die König-Pilsener-Arena, das CineStar und das Metronom Theater zum Centro

------------------------

Mithilfe des digitalen Markts „kommen unsere Kunden an die Lederwaren, Weihnachtspyramiden und andere Handwerkskunst ihrer Lieblingshändler und können diese unterstützen“, erläutert Center Manager Marcus Remark die Aktion.

Einige Händler verkaufen auch im Centro

Einige Händler des Centro Weihnachtsmarktes bieten ihre Produkte aber auch direkt im weiterhin geöffneten Centro an: Kerzen, Deko-Artikel, Lederwaren oder Belgische Pralinen und Mandelgebäck gibt es im „Centro Christmas Shop“. (at)