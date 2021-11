Centro Oberhausen: Große Änderung beim Weihnachtsmarkt – DARAUF musst du dich gefasst machen

Oberhausen. Nach einem Jahr Abstinenz ist es endlich wieder soweit am Westfield Centro Oberhausen: Der beliebte Weihnachtsmarkt rund um das größte Einkaufszentrums Deutschlands öffnet wieder seine Pforten.

Los geht es am Freitag. Doch schon bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts am Centro Oberhausen musst du dich auf eine große Änderung im Vergleich zur Vergangenheit gewöhnen.

Centro Oberhausen: Endlich wieder Weihnachtsmarkt an der Promenade. (Archivbild) Foto: Fabian Strauch / dpa

Centro Oberhausen kündigt Änderungen beim Weihnachtsmarkt an

201,1! Das Robert-Koch-Institut vermeldet in der Woche des Weihnachtsmarkt-Beginns am Centro Oberhausen die bundesweit bislang höchste Corona-Inzidenz.

Angesichts der dramatischen Lage müssen sich die Besucher des Weihnachtsmarkts neben dem Einkaufstempel in der Neuen Mitte auf bestimmte Corona-Regeln einstellen, wie eine Sprecherin des Center-Managements gegenüber DER WESTEN mitteilte.

-------------------------

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

-------------------------

Diese Regeln gelten beim Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen

Demnach herrscht auf dem gesamten Gelände des Weihnachtsmarkts die 3G-Regel. Das Centro Oberhausen kündigte stichprobenartige Kontrollen an.

Die meisten Buden für den Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen stehen schon seit vergangener Woche. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Wer also ab Freitag Glühwein, Lebkuchen, Waffeln und Co. am Centro Oberhausen genießen will, sollte nachweisen können, dass er geimpft, genesen oder getestet (Test nicht älter als 48 Stunden) ist.

Darüber hinaus herrscht zu bestimmten Zeiten auf dem Weihnachtsmarkt Maskenpflicht.

------------------------

------------------------

Maskenpflicht am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen

Nach Angaben der Centro-Sprecherin herrsche unter der Woche auf dem Weihnachtsmarkt nur eine Empfehlung zum Tragen einer Maske. Anders am Wochenende: Ab freitags um 17 Uhr bis einschließlich sonntags sei die Maske Pflicht.

