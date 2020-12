Centro Oberhausen: Shoppingcenter verkündet Änderung kurz vor Weihnachten!

Oberhausen. Wichtige Änderung im Centro Oberhausen! Das Einkaufszentrum bekommt vor Weihnachten neue Öffnungszeiten! Wir verraten dir, wann du dein Weihnachtsshopping am besten machen kannst.

Centro Oberhausen: Geänderte Öffnungszeiten für Weihnachtsshopper

Freitags und samstags können Weihnachtsshopper bis 22 Uhr im Centro Oberhausen einkaufen gehen. Die eigentlich geplanten langen Donnerstage am 10. und 17. Dezember entfallen.

Das Centro Oberhausen. Foto: Funke Photo Service

Die gute Nachricht: Vom 21. Dezember bis 2. Januar können Besucher sogar an allen Werktagen bis 22 Uhr einkaufen gehen. Einzig Heiligabend und Silvester sind Ausnahmen.

Die Centro-Öffnungszeiten im Überblick:

14.12. bis 21.12.2020: Freitag und Samstag bis 22 Uhr geöffnet

21.12.2020.- 02.01.2021: Montag bis Samstag bis 22 Uhr geöffnet

außer am 24.12. (bis 14 Uhr) und am 31.12.2020 (bis 16 Uhr)

Neujahr ist geschlossen

Mit den geänderten Öffnungszeiten wolle man den Corona-Regeln Rechnung tragen und gerade Berufstätigen ein entspannteres Weihnachtsshopping ermöglichen.

Weihnachtsshopping findet in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen statt. Foto: Funke Photo Service

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

Center Manager appelliert: Rücksicht auf andere und Beachtung der Hygienevorschriften

„Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass das Besucheraufkommen in der Woche und freitags und samstags ab 19 Uhr geringer ist. Wer weniger Wartezeiten und viel Abstand haben möchte, sollte zu diesen Zeiten kommen. Wir freuen uns über jeden Besucher, der mit seinem Besuch den stationären Einzelhandel unterstützt und bitten darum, Rücksicht auf andere zu nehmen und die Hygienevorschriften zu beachten“, appelliert Center Manager Marcus Remark.

Centro Oberhausen noch bis Weihnachten geöffnet?

Ob die Öffnungszeiten sich im Centro Oberhausen so halten lassen, werde spätestens nach dem Corona-Gipfel am Sonntag klar sein. Armin Laschet plädierte am Freitagmittag für einen bundesweiten harten Lockdown noch vor Weihnachten. Dann müsste auch der Einzelhandel in NRW schließen. Mehr dazu liest du in unserem Corona-Newsblog >>> (ms)