Centro Oberhausen mit Aufruf – dahinter steckt eine besondere Aktion

Oberhausen. Das Centro Oberhausen ruft zur Teilnahme an einer rührenden Weihnachtsaktion auf.

Seit mittlerweile 15 Jahren veranstaltet das Centro Oberhausen die große Wunschbaumaktion, die Kindern aus sozialen Einrichtungen Weihnachtsgeschenke ermöglichen soll. Bereits am kommenden Donnerstag endet die Aktion – doch noch fehlen über 200 Geschenke!

Deshalb will das Centro nun seine Kunden zur Teilnahme animieren.

Das Centro Oberhausen ruft zur Teilnahme an einer berührenden Weihnachtsaktion auf. (Symbolbild) Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Centro Oberhausen: Kunden können Geschenke für Kinder spenden

Im Corona-Jahr 2020 hat sich auch die Wunschbaumaktion leicht verändert – wenn auch nur äußerlich: Aus dem Wunschbaum ist in diesem Jahr ein Wunschzug geworden, der vor dem Galeria Karstadt Kaufhof steht. Das Prinzip bleibt jedoch gleich: Kinder aus sozialen Einrichtungen schreiben einen Weihnachtswunsch auf eine Karte und legen diese auf den Wunschzug. Die Centro-Kunden können dann eine solche Karte ziehen und dem Kind das gewünschte Geschenk kaufen.

Die „Wunschbaum-Engel“ nehmen die gespendeten Geschenke im Centro entgegen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Im Centro-Lager stapeln sich schon die bereits gespendeten Geschenke. „Vielen Dank an alle, die bereits mitgemacht haben. Jetzt gilt es, die verbliebenen Wünsche noch zu erfüllen“, ruft Center-Manager Marcus Remark auf.

----------------------------------

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

----------------------------------

Und das sind nicht wenige: Rund 220 Geschenkwunschkarten liegen noch unberührt im Wunschzug.

+++ Centro Oberhausen: Wichtige Änderung! DAS musst beachten, wenn du Weihnachtshoppen gehst +++

Centro-Manager: „Kein Kind soll Weihnachten ohne Geschenk sein“

„Für alle, die sich bereits eine Karte genommen haben, wird es jetzt auch Zeit, das erworbene Geschenk beim Wunschzug abzugeben“, appelliert Remark. „Kommt noch schnell vorbei, unsere Wunschengel übernehmen auch das Einkaufen für euch. Zusammen schaffen wir das. Falls noch Wünsche offenbleiben, übernimmt das Centro. Denn kein Kind soll Weihnachten ohne Geschenk sein.“

---------------------------

Mehr Nachrichten aus der Region:

Corona in NRW: Laschet will Lockdown vor Weihnachten ++ Viele Schüler müssen nicht mehr zur Schule ++

Bochum: Polizei sucht vermisste Frau – sie wird ausgerechnet hier wohlbehalten angetroffen

Hund in NRW: Frau kauft kleinen süßen Welpen – kurze Zeit später bestätigt sich schlimmer Verdacht

---------------------------

Die Auslieferung der Geschenke wird bereits vorbereitet. Am 18. und 21. Dezember will das Centro die Gaben an die sozialen Einrichtungen schicken. (at)