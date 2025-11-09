Centro Oberhausen macht es klar und deutlich – es verändert sich bald einiges

Gerade erst gab das Centro Oberhausen eine Neueröffnung bekannt. Mitte November wird hier die beliebte Modemarke „Reserved“ einziehen – mit einer irren Aktion. Mehr dazu erfährst du hier >>>.

Schon wendet sich der Center Manger des Westfield Centro bei Social Media erneut an seine shoppinglustige Kundschaft. Denn in wenigen Tagen steht hier ein Großevent im Pott-Einkaufszentrum bevor, auf das viele das ganze Jahr über warten.

Centro Oberhausen richtet sich an Weihnachtsfans

Weihnachtsfans sollten jetzt den Rotstift zücken und sich ein Event direkt im Kalender notieren. Denn am Freitag, 14. November, steht wieder das Weihnachtsevent schlechthin im Centro Oberhausen an – die Lights On Zeremonie.

Alle Jahre wieder werden um 17 Uhr am Mitteldom die weihnachtlichen Lichter angeschaltet. Nicht nur Kinderaugen werden beim weihnachtlichen Glanz an allen Ecken und Enden wieder zum Leuchten gebracht. Auch viele erwachsene Besucher dürften kaum mehr abwarten können, bis das Centro Oberhausen wieder in weihnachtliche Stimmung versetzt wird.

DAS erwartet Besucher

Niemand Geringeres als das Christkind wird die Weihnachtsbeleuchtung im Westfield Centro mit musikalischer Begleitung des Metronom Theaters feierlich einschalten. Aber dabei allein bleibt es nicht.

Denn bei dem Datum dürfte es bei vielen Besuchern jetzt klingeln, wird am 14. November auch der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen eröffnet. Besucher können also nach ihrer Shoppingtour pünktlich um 17.45 Uhr vors Einkaufszentrum weiterziehen, um sich den ersten Glühwein abzuholen. Um 18 Uhr folgt dann direkt das nächste Highlight: die Drohnenshow in der Neuen Mitte. Noch müssen die Besucher allerdings bangen, machen die Veranstalter das Alternativ-Highlight zum Feuerwerk alle Jahre wieder vom Wetter abhängig.

Warum das Centro kürzlich seine Öffnungszeiten änderte, das kannst du hier nachlesen >>>.