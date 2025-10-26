Neuer Shop im Centro Oberhausen – bei Kunden werden sofort Erinnerungen wach

Weihnachtsstimmung liegt in der Luft – zumindest in einigen Ecken des CentrO Oberhausen. Dafür verantwortlich ist nicht etwa ein Weihnachtsmarkt oder ein Chor, der passende Lieder summt, sondern ein ganz spezieller Pop-up-Laden. Bei diesem könnten Erinnerungen wach werden, denn er hat schon in den letzten Jahren im November im Centro eröffnet.

Weihnachtsstimmung im Centro Oberhausen – dieser Laden ist Schuld

Die einen haben die Weihnachtsdekoration schon aus dem Keller geholt, die anderen haben bereits ein Moodboard erstellt und die anderen schütteln nur entrüstet den Kopf. Klar, Weihnachten klopft noch nicht an die Tür, doch in allerlei Läden gibt es schon jetzt Weihnachtsdeko und Süßigkeiten. Auch das Centro Oberhausen lässt sich nicht lumpen und gibt Vollgas in Richtung Weihnachtsstimmung. Denn dort „glitzert und duftet“ es derzeit, wie es unter einem Facebook-Beitrag heißt – und das aus einem weihnachtlichen Grund.

Das „It’s all about Christmas“ hat wieder geöffnet und bietet den zahlreichen Besuchern allerlei Dekoration zum Kauf an. Und wie eine Mitarbeiterin auf Facebook verrät, können die Weihnachtsfans dort nicht nur große und kleine Deko-Nikoläuse kaufen, sondern auch weihnachtliche Häuser, Holzfiguren und zahlreiche Lichtelemente. Und Lichtelemente trifft den Nagel auf den Kopf, denn es gibt Lichterketten und natürlich Nikolausmützen in allerlei Farben und Größen.

Achtung: An diesem Tag schließt der Laden

Dazu gibt es Lametta und Weihnachtsbaumkugeln. Der Laden hat dabei jeden Montag bis Samstag von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Kein Wunder, dass den weihnachtlichen Beitrag schon zahlreiche Leute mit einem viralen Herzchen geliked haben. Doch Achtung: Am 4. Januar ist dann der letzte Verkaufstag – bis dahin können die Fans shoppen, was das Zeug hält.

Also viel Spaß in dem weihnachtlichen Wintertraum und vielleicht zur Sicherheit die ein oder andere Tüte mitnehmen, dann kann man auch die vielen Deko-Artikel besser tragen.