Shop im Centro Oberhausen ist umgezogen – Kunden sahnen ab

Kürzlich sorgte eine besondere Neueröffnung im Centro Oberhausen für Aufmerksamkeit: Die beliebte Getränke-Marke Waterdrop hat ihren neuen Store eröffnet und überrascht Kunden nicht nur mit ihrem modernen Konzept, sondern auch mit vielfältigen Aktionen. Der Umzug innerhalb des Centro bringt einige Änderungen mit sich, die Besucher begeistern und neugierig machen.

Waterdrop war zuvor lediglich an einem kleinen Kiosk im Einkaufszentrum vertreten. Jetzt hat die Marke eine feste Ladenfläche im Erdgeschoss des Centro Oberhausen bezogen, direkt neben dem Chocolatier Läderach. Dieser neue Standort bietet den Kunden deutlich mehr Platz, um die gesunde Welt der Microdrinks zu entdecken. Zuvor gab es Waterdrop-Stores in NRW bisher nur in Köln und Düsseldorf, jetzt ist auch einer in Oberhausen dazu gekommen.

Neueröffnung im Centro Oberhausen mit Aktionen

Anlässlich der Eröffnung lockt Waterdrop mit besonderen Angeboten: Wer sechs 12er-Packs kauft, erhält eine Trinkflasche gratis dazu. Diese Aktion macht es insbesondere Neukunden leichter, die innovativen Microdrinks auszuprobieren. Im neuen Store finden Besucher das komplette Sortiment: von den bekannten Energydrinks bis hin zu Tees und Softdrinks in Würfelform. Aber nicht nur die Drinks selbst, auch passendes Zubehör ist erhältlich. Ob Flaschen, Karaffen oder Gläser – der Waterdrop-Shop im Centro Oberhausen bietet alles, was man für ein gesundes und stilvolles Trinkvergnügen braucht.

Die kleinen Würfel von Waterdrop verwandeln einfaches Leitungswasser in geschmackvolle Getränke – ganz ohne Zucker oder Konservierungsstoffe. Stattdessen enthalten die bunten Würfel wertvolle Vitamine und natürliche Aromen. Insbesondere Menschen, die bewusst mehr trinken möchten, finden hier eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Softdrinks. Mit dem neuen Standort im Centro Oberhausen bringt Waterdrop seine Vision von gesünderem Trinken nun noch näher zu den Leuten.

Für alle, die das Sortiment von Waterdrop ausprobieren möchten, hat der neue Shop bereits geöffnet. Durch seine zentrale Lage im Erdgeschoss des Centro Oberhausen ist er leicht zu finden. Wer von den Parkplätzen des Einkaufszentrums kommt, nimmt den Eingang bei Peek & Cloppenburg und läuft Richtung Zara. Kurz vor dem Ziel, direkt am Mitteldom, liegt der neue Store auf der rechten Seite.