Internationaler Neuzugang im Centro Oberhausen – jetzt geht die Nachricht um

Ob H&M, C&A, Adidas, Hollister oder viele weitere Namen: Im Centro Oberhausen findet man nahezu jeden Laden. In dem Einkaufszentrum ist für jeden etwas dabei. Mehr als 250 Läden und Marken haben ihren Platz im Centro.

Jetzt kann das Westfield Centro in Oberhausen einen weiteren Namen begrüßen: Das türkische Unternehmen Penti hat vor Kurzem eine Ladenfläche im Centro bezogen. Das teilte das Einkaufszentrum in den sozialen Medien mit.

Neuer Laden im Centro Oberhausen

Penti ist jetzt auch in Oberhausen zu finden. Das internationale Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Verkauf von Damenunterwäsche, Bademode und Strumpfhosen spezialisiert hat, verkauft seine Waren nun auch in dem beliebten Einkaufszentrum. Der Laden ist bereits eröffnet und befindet sich im Obergeschoss, direkt neben „WITTCHEN“.

„Ob komfortabel im Alltag oder verführerisch am Abend, bei Penti findest du Pieces, die perfekt zu dir und deinem Lifestyle passen“, schreibt das Centro auf „Facebook“ über den jüngsten Neuzugang.

Penti betreibt mittlerweile weltweit über 600 Filialen in 37 Ländern. Die Ursprünge des türkischen Unternehmens gehen bis 1969 zurück. Mitte der 80er Jahre bekam Penti im Rahmen eines Zusammenschlusses dann den heutigen Namen.

Weihnachtssaison steht vor der Tür

Für Penti hätte es durchaus schlechtere Zeitpunkte geben können, um in das Centro Oberhausen zu ziehen. Denn die Weihnachtssaison rückt näher und vor allem die Wochen vor dem heiligen Fest geht es in dem Oberhausener Einkaufszentrum bekanntlich hoch her. Stichwort Weihnachtsgeschenke.

Das türkische Unternehmen kann das Weihnachtsgeschäft also gleich mal mitnehmen. Das Centro ist um einen internationalen Partner reicher. Vor allem die Damen könnten dort fündig werden.