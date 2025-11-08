Neueröffnung im Centro Oberhausen – erste 100 Besucher können jubeln

Im Westfield Centro in Oberhausen ist immer viel los: Man kann schließlich nicht nur essen, sondern auch ausgiebig shoppen. Und egal ob Elektro-Läden, Deko oder Kleidung – für jeden Bummel-Fan ist etwas dabei.

Und nun dürfen sich die Fans doppelt und dreifach freuen, denn es gibt einen neuen Laden. Wer sich beeilt, erhält sogar einen Bonus, der sich sehen lassen kann …

Neuer Mode-Laden im Centro Oberhausen – es geht schon bald los

Im Westfield Centro gibt’s nämlich bald wieder was Neues zum Shoppen! Das Mode-Label Reserved feiert schließlich am 13. November eine weitere (Neu-)Eröffnung – und das gleich auf zwei Etagen mit mehr als 2.600 Quadratmetern voller Klamotten für Frauen, Männer und Kinder. Der neue Laden liegt dann im Erdgeschoss zwischen Motel a Miio und ONLY – oben dann neben Stradivarius. Damit bekommt das Centro mal wieder frischen Fashion-Nachschub – und das mitten in der heißen Vorweihnachtszeit.

Und offenbar freut sich auch das ganze Centro, denn Andreas Ulmer, Center Manager des Westfield Centro betont: „Reserved verbindet Design mit Trendgespür – das ist eine echte Bereicherung für unser Centro“. Und weiter: „Mit Angeboten für alle Generationen passt die Marke ideal zu unserem vielfältigen Markenmix.“

Kunden müssen sich beeilen: Wer schnell ist, erhält einen Bonus

Und zur Feier der Neueröffnung lohnt sich das Vorbeischauen gleich doppelt: Denn die ersten 100 Mode-Fans, die am 13. November vorbeikommen, erhalten 50 Prozent Rabatt auf ihren Einkauf. Außerdem gibt es für alle, die in den ersten drei Tagen die Reserved-App an der Kasse vorzeigen, 15 Prozent Rabatt ab einem Einkaufswert von 70 Euro. Wer sogar über 100 Euro ausgibt, darf sich zusätzlich über eine stylishe Tote Bag und einen Kaffee nach Wahl an der Kaffeestation freuen.

Also: Kalender zücken und Termin vormerken – ab dem 13. November kann man immerhin in einem neuem Laden shoppen. Und nicht nur das – man kann auch sparen, wenn das nicht mal eine Win-win-Situation ist.