Neuer Laden eröffnet im Centro Oberhausen – „Zentrum für Fashion und Lifestyle“

Oberhausen wird noch stylischer: Seit dem 2. Oktober sorgt ein neues Geschäft für frischen Wind im Centro Oberhausen. Ein besonders beliebtes Modelabel belegt im Obergeschoss, direkt neben Glambou, eine großzügige Fläche von über 500 m².

Hier können Fashionfans trendige Kollektionen entdecken, die für Alltagslooks ebenso geeignet sind wie für angesagte Party-Outfits. Wie das neue Geschäft heißt, erfährst du hier.

Ein neues Mode-Erlebnis im Centro Oberhausen

„Stradivarius spricht eine junge, trendaffine Zielgruppe an, der wir mit der Neueröffnung ein weiteres Highlight im Westfield Centro bieten“, erklärt Center-Manager Andreas Ulmer. „Damit erweitern wir unser vielfältiges Modeangebot konsequent und stärken unsere Position als Zentrum für Fashion und Lifestyle.“

Der neue Store punktet nicht nur mit seinem Sortiment, sondern auch mit einem durchdachten Designkonzept. Natürliche Materialien wie Kastanienholz und Möbel mit sanft abgerundeten Formen schaffen eine einladende Atmosphäre. Eine dezente Farbpalette aus Weiß, Grau, Ocker und Beige rundet das minimalistische Design ab und rückt die Kollektionen ins Rampenlicht.

Die Auswahl bei Stradivarius lässt keine Wünsche offen: Pullover, Jacken, Röcke, Denim und Kleider – der Store bietet alles für casual oder elegante Looks. Schuhe und Accessoires ergänzen das Angebot, das perfekt auf verschiedene Lebensstile zugeschnitten ist. Hier findet jeder etwas, egal ob Alltag, Büro oder Party.

Centro Oberhausen: Mehr als nur Shopping

Das Centro Oberhausen ist mit einer Fläche von 230.000 m² nicht nur Europas größtes Shoppingcenter, sondern auch eine Freizeit-Attraktion. Über 250 Shops bieten ein breites Angebot – von internationalen Marken wie Apple und Sephora bis hin zu großen Stores wie Rituals und JD Sports.

Auch kulinarisch hat das Centro Oberhausen viel zu bieten. In der Coca-Cola Oase und entlang der Promenade locken Restaurants mit internationalen Spezialitäten. Die hervorragende Verkehrsanbindung, zahlreiche Parkplätze sowie Ladestationen für E-Autos machen das Shopping-Erlebnis perfekt.

Das Centro Oberhausen ist ein Anziehungspunkt für Besucher aus der gesamten Region. Freizeitangebote wie das Legoland Discovery Centre, Topgolf oder der Gasometer ziehen jedes Jahr zahlreiche Gäste an. Die Mischung aus Shopping, Gastronomie und Unterhaltung macht das Centro zu einem beliebten Ziel für die ganze Familie.