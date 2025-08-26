Kunden kaufen im Centro Oberhausen ein – sie ahnen nicht, was über ihren Köpfen passiert

Das Centro Oberhausen ist für viele ein vertrauter Ort – endlose Geschäfte, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten locken täglich Tausende Besucher an. Doch während die meisten von Geschäft zu Geschäft eilen, stellt sich kaum jemand die Frage, was eigentlich über ihren Köpfen geschieht. Dabei spielt sich dort ein bemerkenswerter Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ab, der zeigt, dass das Einkaufszentrum mehr als nur ein Paradies für Shoppingbegeisterte ist.

Das Centro Oberhausen hat kürzlich den letzten Abschnitt einer der größten PV-Anlagen auf einem Einkaufszentrum in Deutschland in Betrieb genommen. Insgesamt erzeugen 2.770 Solarmodule jährlich etwa 1,1 Millionen Kilowattstunden Strom. Das entspricht bis zu 40 Prozent des Eigenbedarfs und versorgt 400 bis 500 Einfamilienhäuser.

Das passiert auf den Dächern des Centro Oberhausen

Die Installation stellte das Projektteam aufgrund der verschiedenen Dachhöhen und beengten Lagerflächen vor logistische Herausforderungen. Dennoch konnte die Anlage mit einer Gesamtleistung von 1.247 Kilowatt-Peak termingerecht fertiggestellt und am 21. August in Betrieb genommen werden. Diese nachhaltige Energiequelle deckt nun einen erheblichen Teil des Stromverbrauchs in den öffentlichen Bereichen des Einkaufszentrums.

Oberbürgermeister Daniel Schranz lobte die Investition in die größte PV-Anlage der Stadt Oberhausen in einer Pressemitteilung: „Das ist ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Westfield Centro.“ Dr. Thomas Palotz, Beigeordneter für Stadtplanung, Bauen, Mobilität und Umwelt, hob deren Beitrag zur Klimastrategie der Stadt hervor. Auch Projektpartner und kWhoch2-Geschäftsführer Nick Weidemann zeigte sich angesichts der komplexen Umsetzung erfreut über den Erfolg.

Das ist die Vision des Centros

Das Projekt ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie „Better Places“ des Betreibers Unibail-Rodamco-Westfield. Ziel ist, den CO₂-Ausstoß bis 2030 um 50 Prozent im Vergleich zu 2015 zu reduzieren. Das Centro Oberhausen zeigt exemplarisch, wie moderne Gebäudetechnik und erneuerbare Energien einen Beitrag zum Klimaschutz in urbanen Räumen leisten können.

