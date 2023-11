Centro Oberhausen verkündet Hammer – absolute Neuheit im Einkaufszentrum steht bevor

Deutschland größtes Einkaufszentrum ist nicht nur in NRW beliebt, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus. Und das nicht ohne Grund: Mit rund 240 Shops und rund 120.000 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet das Centro Oberhausen für jeden Shoppingfan genau das Richtige. Die 14.000 Parkplätze, die den Besuchenden kostenlos zur Verfügung stehen, sind an guten Tagen proppenvoll.

Zu diesen guten Tagen gehört vor allem ein Programmpunkt: der verkaufsoffene Sonntag. Menschen aus unseren Nachbarländern wie den Niederlanden und Belgien machen sich auf den Weg, um auch am Wochenende fröhlich einkaufen zu können. Rund 30.000 zusätzliche Besucher werden in der Regel gezählt. Doch das ist dem Centro Oberhausen noch nicht genug: Jetzt wurde eine absolute Neuheit angekündigt.

Centro Oberhausen überrascht mit neuem Angebot

Anfang Januar soll im beliebten Centro der vierte verkaufsoffene Sonntag innerhalb von vier Monaten folgen. Nach dem 5. November und dem 10. Dezember, die bereits feststehen, sollen die Geschäfte nun auch am 7. Dezember ihre Türen öffnen können, wie die „WAZ“ berichtet. Doch damit nicht genug. Diesmal haben sich die Verantwortlichen etwas Neues einfallen lassen: Statt eines reinen Einkaufserlebnisses soll es ein zweitägiges Event geben. Am Samstag, 6. Januar, und Sonntag, 7. Januar, erwartet die Shoppingbegeisterten eine Premiere der besonderen Art: das „Arts ‘n’ Acts – das Kunst- und Kulturfestival“.

Neben geöffneten Geschäften erwarten die Besucher große Bühnen und Aktionsflächen, auf denen sich Oberhausener Kultureinrichtungen präsentieren und ein eigenes Programm gestalten können, das für “ öffentliches Interesse “ sorgen soll. Zugesagt haben laut WAZ bereits das Theater Oberhausen mit seinen neuen Tänzern von Urban Arts“, das Ebertbad, die Ludwiggalerie, der Konzertveranstalter Indie Radar und viele mehr.

Große Chancen für lokale Künstler

Auch der Oberhausener Nachwuchs kommt beim Festival nicht zu kurz. In speziellen Ausstellungsräumen können lokale Künstler ihre Kunstwerke präsentieren. Laut der WAZ können auch „die Besucher selbst […[ nicht nur schauen, sondern auch in kreativen Kunst-Workshops mitmachen – mit Malerei, Collagen oder Skulpturen“. Langweile kommt hier also garantiert nicht auf!

Offiziell bestätigt sind diese Pläne noch nicht. Am Montag, 13. November, tagt der Oberhausener Rat in öffentlicher Sitzung und berät über den verkaufsoffenen Sonntag und damit auch über die Premiere des Kulturfestivals. Man darf gespannt sein, was die Centro-Fans erwarten dürfen! Mehr Details dazu liest du in diesem Artikel der „WAZ“.