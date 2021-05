Centro Oberhausen: Nach Shops öffnet nun auch DIESE Attraktion!

Oberhausen. Am Centro Oberhausen kommen jetzt Familien voll und ganz auf ihre Kosten.

Die Inzidenzen in den Städten und Gemeinden in ganz Deutschland sinken und sinken. So auch in Oberhausen. Und deswegen durfte auch bereits das Centro Oberhausen wieder öffnen. Wer negativ getestet, genesen oder vollständig geimpft ist, der darf hier endlich wieder shoppen gehen.

Neben dem Centro Oberhausen gibt es eine weitere Attraktion. Foto: Das Schlumpf-Abenteuer

Centro Oberhausen: Auch Expohalle darf öffnen

Doch das Shopping-Vergnügen ist nicht das einzige, was es rund um das Centro Oberhausen zu erleben gibt, nein: Jetzt kommen auch Familien und vor allem Kinder voll auf ihre Kosten!

Die Expohalle darf nämlich ebenfalls ihre Pforten wieder öffnen! Am Samstag (29. Mai) ist es endlich so weit. Dort gibt es eine Mitmach-Ausstellung rund um die Schlümpfe.

Centro Oberhausen: Abenteuer für Schlümpfe-Fans

Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzordnung des Landes NRW ist die Öffnung von Museen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nämlich wieder erlaubt. Der Besuch der Ausstellung ist allerdings nur mit der Online-Buchung eines Zeitfenster-Tickets möglich. Gute Nachricht: Ein Negativtest ist hierbei nicht erforderlich!

Das ist die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

Schlümpfe-Fans können dann in der Expohalle am Centro Oberhausen ein interaktives Schlumpf-Abenteuer erleben – in einer überdimensionalen Erlebniswelt, auf circa 1.500 Quadratmetern! Dort soll sich der Besucher dank „gigantischer Kulisse wie ein Schlumpf fühlen und das Schlümpfe-Dorf vor dem bösen Zauberer Gargamel retten.“

Centro Oberhausen: Tickets für die Ausstellung gibt es online

Tickets müssen online gebucht werden. Es gibt keine Tageskasse vor Ort. Das Schlumpf-Abenteuer öffnet samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr, an Feiertagen und Brückentagen sowie während der Ferien täglich von 10 bis 18 Uhr.

Da werden vor allem die Kleinsten voll auf ihre Kosten kommen!

