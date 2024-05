Centro Oberhausen, Ruhr Park Bochum & Co: Steht nächste Schließungswelle bevor? Bekannte Mode-Marke vor dem Aus

Diese Nachricht hat nicht nur das Ruhrgebiet, sondern ganz Deutschland erschüttert. Am Mittwoch (15. Mai) hatte die Modekette Esprit Insolvenz angemeldet (DER WESTEN berichtete). Nach der Schließungswelle bei Galeria Kaufhof Karstadt ist es nun schon das zweite große Unternehmen, das vor dem Aus steht.

Während die Mitarbeite um ihre Jobs bangen, hoffen die Kunden auf den Erhalt der Filialen im Ruhrgebiet. Vor allem in den großen Einkaufszentren wie dem Centro Oberhausen, Ruhr Park Bochum oder auch der Thier-Galerie in Dortmund ist die Kette noch vertreten. DER WESTEN hat sowohl bei Esprit selbst als auch bei den Centermanagern der Einkaufshäuser nachgefragt, wie die aktuelle Lage bezüglich möglicher Schließungen aussieht.

Centro Oberhausen, Ruhr Park Bochum & Co: Was passiert mit den Esprit-Filialen?

Das Amtsgericht Düsseldorf hat das vorläufige Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet, gibt Esprit nun bekannt. So soll die Geschäftsführung das Unternehmen zunächst weiterführen, wird dabei von einem Sachwalter überwacht. Dadurch soll das Geschäft restrukturiert und „zukunftsfähig“ gemacht werden.

Esprit selbst versichert zwar, alle Stores weiterhin geöffnet zu halten, doch heißt gleichzeitig: „Über die Auswirkungen von Restrukturierungsmaßnahmen auf einzelne Stores können derzeit noch keine Angaben gemacht werden“. Was bedeutet das also für die Filialen zum Beispiel im Centro, Ruhr Park und in der Thier-Galerie?

Centro Oberhausen, Ruhr Park Bochum & Co: Centermanager warten ab

DER WESTEN hat sich mit den Centermanagern der Einkaufszentren in Verbindung gesetzt. Der allgemeine Konsens hier: Zum aktuellen Zeitpunkt könnten keine näheren Angaben gemacht werden. Andreas Ulmer, Centermanager vom Westfield Centro Oberhausen versichert jedoch: „Esprit ist ein langjähriger Mietpartner im Westfield Centro und besitzt einen gültigen Mietvertrag. Wir stehen mit unserem Mietpartner bezüglich der aktuellen Entwicklungen selbstverständlich im engen Austausch.“

Gleiches sei auch laut Lars Horn im Ruhr Park Bochum der Fall. „Alles Weitere wird man in den kommenden Wochen sehen“, muss nun auch Torben Seifert, Centermanager der Thier-Galerie in Dortmund, abwarten.