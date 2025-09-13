  1. DerWesten.de
  4. Centro Oberhausen teast Neueröffnung an – darauf haben Kunden lange gewartet

Centro Oberhausen teast Neueröffnung an – darauf haben Kunden lange gewartet

Schon lange warten Fashion-Fans in und um Oberhausen auf diese Neueröffnung. Jetzt schürt das Centro die Vorfreude weiter an.

© IMAGO / Funke Foto Services

Endlich ist die Katze aus dem Sack! Das Centro Oberhausen hat am Donnerstagnachmittag (11. September) einen dicken Hinweis auf die nächste Mega-Neueröffnung in dem Einkaufszentrum gegeben.

Shopping-Fans können sich freuen – und ein Detail aus dem Centro Oberhausen sorgt jetzt schon für mächtig Gesprächsstoff.

Centro Oberhausen teast Neueröffnung an

„Na, wer von euch hat diesen Bauzaun schon gespottet?“ – mit dieser Frage heizt das Centro Oberhausen die Vorfreude seiner Besucher an. Direkt auf der Absperrung prangt der Schriftzug: „Reserved. Hello Oberhausen, a pleasure to dress you soon“. Damit ist klar: Die Trendmarke „Reserved“ eröffnet ihre neue XXL-Filiale mitten im Centro Oberhausen.

Schon seit Februar steht fest: Der polnische Fashion-Riese Reserved zieht ins Centro Oberhausen. Jetzt bestätigt auch der Bauzaun die Pläne. Der neue Laden erstreckt sich auf rund 2.600 Quadratmetern über zwei Etagen. „Something big is coming“ – und das meinen sie wörtlich.

Exklusive App-Aktion zur Eröffnung

Ein QR-Code auf dem Bauzaun verrät außerdem ein Extra für alle Fashion-Fans: „Exclusive app offer on opening day – Don’t miss out.“ Wer bei der Eröffnung des neuen Reserved-Stores im Centro Oberhausen dabei ist, kann sich also auf eine besondere Überraschung freuen.

Mit dem neuen Reserved-Store im Centro Oberhausen zählt der Mode-Riese in Deutschland 18 Filialen. „Die Pläne von Reserved, im Westfield Centro einen Store auf Weltstadt-Niveau zu eröffnen, zeigt eindrücklich die Strahlkraft des Standorts in der Wahrnehmung internationaler Brands“, freut sich Westfield-Sprecher Constantin Wiesmann. „Zudem zahlt diese Neuvermietung optimal auf die stetig steigende Relevanz von Flagship-Stores ein, in denen eine Marke in ihrer gesamten Vielfalt auf einer großzügigen Fläche erlebbar wird.“