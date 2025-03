Zahlreiche Polizeiwagen vor dem Centro Oberhausen – das steckt dahinter

Das Centro Oberhausen ist eine beliebte Anlaufstelle für Shoppingfans. In dem Einkaufszentrum finden Besucher eine riesige Auswahl an Shops: vom Drogeriemarkt über Deko-Geschäfte bis hin zu Klamotten- und Technik-Läden gibt es dort nahezu alles.

Am Samstag (22. März) gibt es am Einkaufszentrum allerdings noch etwas ganz anderes als „nur“ eine große Vielfalt an Geschäften zu sehen – nämlich zahlreiche Polizeiwagen. Doch was steckt dahinter?

Polizeiwagen am Centro Oberhausen: Das steckt dahinter

Die Polizei Oberhausen kündigt an: Am Samstag kann man von 10 bis 16 Uhr verschiedenste Einsatzwagen bestaunen. Möglich ist das auf dem Platz der guten Hoffnung am Einkaufszentrum.

Dort stehen dann Funkstreifenwagen, Motorräder und andere Einsatzfahrzeuge. Zudem reisen Polizisten aus den Niederlanden an, um den 22-Tonnen-Truck „Mobiel Media Lab“ zu präsentieren.

Polizei Oberhausen bietet Beratung an

Da am 22. März der „Tag des Opferschutzes“ ist, haben Interessenten am Centro Oberhausen auch die Möglichkeit, sich über alltägliche Gefahren zu informieren – beispielsweise über Risiken im Internet, fiese Betrugsmaschen, Taschendiebstahl, Einbrüche und Co. Auch über Gefahren im Verkehr klärt die Polizei am Centro Oberhausen auf.

Dafür gibt es vor Ort einen sogenannten Helmsimulator. Bedeutet: Besucher können sehen, welche Auswirkungen ein Unfall auf den Kopf haben kann, wenn man beim Motorrad- oder Fahrradfahren ohne Helm unterwegs ist. Ein Abstecher ist also durchaus lohnenswert – nicht nur fürs Shoppen, sondern auch, um sich über alltägliche Gefahren und die eigene Sicherheit zu informieren.