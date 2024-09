Centro Oberhausen: Massive Änderung im Parkhaus – Kunden merken es sofort

Bevor man im Centro Oberhausen all seinen Shopping-Träumen nachgehen kann, steht für viele Kunden zunächst ein Vorhaben an, das oftmals sehr stressig werden kann: Die Parkplatzsuche!

Bei acht Parkhäusern und rund 14.000 Parkplätzen, die das Centro Oberhausen anbietet, sollte zwar jeder Besucher ein Plätzchen finden – doch die Suche kann womöglich etwas andauern. Ein neuer Service, den das Einkaufszentrum seit Monaten vorbereitet hat (>> hier mehr dazu), soll da helfen. Doch den gibt es natürlich nicht umsonst.

Centro Oberhausen: Änderung im Parkhaus

Den Wunschplatz reservieren und sich dort später ganz entspannt niederlassen – so wie bei der Sitzplatzreservierung im Kino oder bei der Deutschen Bahn soll es künftig auch in bestimmten Parkhäusern am Centro Oberhausen ablaufen.

Denn seit Mittwoch (12. September) wird in den Parkhäusern P1 und P2 der Service „Priority Parking“ angeboten. Was genau bedeutet das? Gegen eine Gebühr kann man seinen Parkplatz in den besagten Parkhäusern vorab für einen Zeitraum von bis zu vier Stunden reservieren. Danach kostet das Parken zwei Euro pro angefangene Stunde.

Eine praktische Alternative zur endlosen Parkplatzsuche, die wie gesagt allerdings kostenpflichtig ist – und viel wichtiger: Er gilt exklusiv für Westfield-Club-Mitglieder.

700 Parkplätze für „Priority Parking“

Zuvor war das Parken im Centro Oberhausen grundsätzlich gratis. Das Einkaufszentrum warb bisher mit rund 14.000 kostenlosen Parkplätzen – seit der „Priority Parking“-Einführung in P1 und P2 ist auf der Centro-Website aber nur noch von „über 13.300 kostenlosen Parkplätzen“. Rund 700 Plätze sind also den Westfield-Club-Mitgliedern vorenthalten.

„Priority Parking“ bietet Westfield bei mehreren seiner Einkaufszentren an. Nachdem das australische Unternehmen auch den Ruhr Park Bochum übernommen hat, setzte man auch dort auf den neuen Parkservice. Von den 4.500 Parkplätzen dort sind rund 200 Plätze Teil des Reservierungsprogrammes (>> hier mehr dazu).