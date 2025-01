Centro Oberhausen: Nicht nur Karls Erlebnisdorf kommt – nächster Hammer!

Am Centro Oberhausen soll in diesem Jahr der Bau von „Karls Erlebnisdorf“ beginnen. Ein ehrgeiziges Vorhaben, das viele neue Besucher anziehen dürfte. Das gilt auch für ein weiteres Hammer-Projekt, das die Stadt jetzt öffentlich gemacht hat. Es wird das Areal an dem Einkaufszentrum nicht nur bereichern, sondern auch spürbar verändern. Eine gute Nachricht – erst recht nach dem Großbrand am Westfield Centro kurz vor Weihnachten.

Baubeginn 2025 – Eröffnung im Frühjahr 2026, passend zum Beginn der Erdbeer-Saison. Das sind aktuell die Pläne für „Karls Erlebnisdorf“ am Centro Oberhausen (>>> hier mehr dazu). In dem Freizeitpark dreht sich bekanntlich alles um Erdbeeren. Etwas später dürfte dann auch auf der anderen Seite des Einkaufszentrums die nächste Attraktion vollendet sein.

Centro Oberhausen: Erst Erlebnispark, dann Erholungspark

Auf dem ehemaligen Stahlwerksgelände – direkt gegenüber vom Centro Oberhausen – ist ein Park geplant, etwa so groß wie zwei Fußballfelder. Er verspricht, ein grünes Refugium inmitten der zahlreichen Gewerbe-Betriebe und Freizeitanlagen zu werden. Er soll – zum Beispiel auch nach einem Einkaufsbummel oder vor einem Konzertbesuch in der Rudolf-Weber-Arena – Erholungsmöglichkeiten bieten. Und ökologische Vielfalt obendrein.

Mit einer Fläche von rund 1600 Quadratmetern soll der Park in direkter Nähe zur neuen Topgolf-Anlage einen bedeutenden Beitrag zur Begrünung der Neuen Mitte Oberhausens leisten. Er wird Joggern, Inline-Skatern und Familien mit Kindern attraktive Freizeitmöglichkeiten bieten. Mit diesem Konzept haben die Landschaftsarchitekten des Berliner Büros Grieger Harzer Dvorak einen Planungswettbewerb der Stadt Oberhausen gewonnen.

Industrie-Charakter soll sichtbar bleiben

Nach Angaben der Stadt Oberhausen laufen derzeit Gespräche zwischen den Architekten und der Eigentümerin des Geländes am Centro Oberhausen, der Euro Auctions Immobilien GmbH. Der Park soll in zwei bis drei Jahren fertiggestellt sein, also ein, zwei Jahre später als „Karls Erlebnisdorf“. Kostenschätzung: 3,2 Millionen Euro.

Ein Edel-Park, in dem die Wiesen mit der Nagelschere geschnitten werden, wird die neue grüne Oase am Centro Oberhausen jedoch keineswegs. Der raue Charme der Industriebrache soll erkennbar bleiben. Elemente wie Totholz, Trockenmauern und Schotter – ein Paradies für Insekten und andere Lebewesen – werden in die Landschaft integriert, während Bänke, Trinkbrunnen und andere Möbel aus Materialien wie Stahl und Holz an die frühere Nutzung des Stahlwerk-Geländes erinnern. Und überhaupt bleibt das Areal weiterhin von großen Gewerbebauten geprägt, darunter der Möbel-Discounter Poco und der Bekleidungshändler Strauss.