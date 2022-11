Centro Oberhausen: Besonderer Pop-Up-Store kehrt zurück – was du hier siehst, treibt dir Tränen in die Augen

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Und damit startet beim Centro Oberhausen nicht nur der Weihnachtsmarkt auf der Promenade, sondern auch die tolle Deko wird im Shopping-Center wieder aufgebaut.

Doch dieses Jahr scheint die Weihnachtszeit im Centro Oberhausen auch noch für etwas anderes zu stehen. Denn es ist offenbar „Pop-Up-Zeit“, wenn man sich die Neueröffnungen der letzten Wochen anschaut. Einer der neuen Läden führt seinen Besuchern bewegende Schicksale vor Augen.

Centro Oberhausen hat „Pop-Up-Saison“

Zuerst der „Youseum Pop-Up Store“, dann der „It’s All About Christmas“-Pop-Up-Store mit Weihnachtsthema (DER WESTEN berichtete) – man kann das Gefühl bekommen, dass gerade zum Jahresende nicht nur Glühwein und der Trubel um Weihnachtsgeschenke das Centro Oberhausen dominieren, sondern auch Pop-Up-Stores.

Da macht auch die nächste Neueröffnung keine Ausnahme. Doch die ist auf der Verkaufsfläche des Shopping-Centers kein Unbekannter. In der Tat macht dieser Pop-Up-Store fast jedes Jahr um diese Zeit im Centro auf. Das Besondere: Hier geht es nicht um Kommerz und Verkäufe – sondern um das Tierwohl.

„Vier Pfoten“ zeigt besondere Ausstellung

Denn wie in den Jahren zuvor hat auch 2022 der Tierschutzverein „Vier Pfoten“ seine Zelte im Centro aufgeschlagen. „Wir freuen uns sehr, in der geschäftigen Weihnachtszeit im Westfield Centro noch einmal zu Gast sein zu dürfen, denn die Resonanz hier war bisher riesig“, meint Annette Freckmann von „Vier Pfoten“ in einer Mitteilung.

Besucher können sich im Pop-Up-Store des Tierschutzvereins jedoch nicht nur über Unterstützungsmöglichkeiten erkundigen. Innerhalb des kleinen Ladenlokals ist auch die Ausstellung der Stiftung , „Erkennen. Retten. Beschützen“ aufgebaut.

Schicksal gequälter Löwen und Bären

Inhalt der Schau sind zahlreiche Fotos, Filme und Hintergrundinformationen rund um die Arbeit der international agierenden Tierschutzstiftung. Im Fokus steht dabei die Hilfe für notleidende Bären, Löwen und streunende Hunde, so wie Löwe Giovanni, der als Tierbaby als Touristenattraktion missbraucht wurde, oder Braunbär Rocco, der Jahre lang in einem winzigen Käfig hausen musste.

Der Eintritt ist frei und Besucher bekommen sogar noch ein kleines Geschenk: Vor Ort gibt es Hundekekse inklusive Rezepte zum Nachbacken. Der Store hat noch bis zum 7. Januar geöffnet.