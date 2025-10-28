Centro Oberhausen ändert Öffnungszeiten – Kunden schauen ganz genau hin

Das Westfield Centro Oberhausen ist ein beliebtes Shoppingziel in NRW. Über Kleidung, Kosmetik und Spiele finden hier Shoppingfans alles. Und zur Winterzeit könnte das Einkaufszentrum noch mehr Besucher anziehen, denn der Weihnachtsmarkt am Centro eröffnet bald.

Die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt das Shopping-Center, die Drohnenshow den Himmel: So läutet das Westfield Centro am 14. November die Weihnachtszeit ein. Bis zum 23. Dezember haben Besucher also die Chance, Shoppen und Schlendern überm Weihnachtsmarkt zu verbinden. Dafür werden sogar extra die Öffnungszeiten angepasst.

Centro Weihnachtsmarkt mit neuen Highlights

Mit rund 140 festlich dekorierten Hütten, einer Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten und außergewöhnlichen Geschenkideen lädt das Westfield Centro zum Shoppen und Bummeln ein. Los geht es am 14. November um 17 Uhr mit der „Lights On Zeremonie“, bei welcher das Christkind die Weihnachtsbeleuchtung feierlich einschaltet.

Ein besonderes Highlight: Die Sänger des Weihnachtsmusicals „Der Geist der Weihnacht“ aus dem benachbarten Metronom Theater geben zum Opening eine kleine Kostprobe ihrer Show. Wem das noch nicht reicht, der hat vom 28. November bis 26. Dezember 2025 die Gelegenheit, das Musical in voller Länge zu sehen.

+++ Weihnachtsmarkt am Centro: Preise und Highlights – Veranstalter lüften Details +++

Ab 17.45 Uhr geht es weiter im Programm und zwar mit dem jährlichen Fassanstich auf der Bühne der FlachauAlm. Anschließend erleuchtet um 18 Uhr die Drohnenshow den Himmel über dem Westfield Centro. Neben Glühwein und gebrannten Mandeln erwarten die Besucher in diesem Jahr ein paar besondere Highlights auf dem Centro Weihnachtsmarkt. Da wären die Flachau Winterwelt, das neue, doppelstöckige Großkarussell sowie das Riesenrad.

Westfield Centro Oberhausen passt Öffnungszeiten an

Zusätzlich passt das Einkaufszentrum seine Öffnungszeiten an – und zwar haben Shoppinglustige nun noch mehr Zeit nach hinten raus. Ab dem 27. November hat das Centro gegen jeden Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Am 7. Dezember gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag (13 bis 18 Uhr). Und damit auch genug Zeit zum Weihnachtsgeschenke kaufen bleibt, werden rund um die besinnliche Zeit die Öffnungszeiten nochmal gesondert angepasst.

Hier ein Überblick: