Centro Oberhausen: Hammer-Neuigkeiten lösen Jubelsturm aus – es geht um diesen Laden

Es sind herausfordernde Jahre für das Centro Oberhausen gewesen. Die Corona-Regeln haben Deutschlands größten Shopping-Tempel in Zeiten der Pandemie „massiv und dramatisch“ getroffen, sagte Centro-Manager Andreas Ulmer im Gespräch mit DER WESTEN. Die Energiekrise und das zunächst zurückhaltende Konsumverhalten der Besucher habe das Einkaufszentrum und seine Mieter danach vor die nächste große Herausforderung gestellt.

Nicht wenige Einzelhändler zwangen die Krisen bereits in die Knie. Selbst bekannte Größen wie Görtz, Galeria Kaufhof oder Peek & Cloppenburg gerieten in Schieflage. Im Fall von Galeria Kaufhof wurde am Montag (13. März) bekannt, dass 52 der verbliebenen 129 Filialen geschlossen werden sollen. Während zahlreiche Standorte in NRW dichtmachen (mehr hier), stand der Kaufhof im Centro Oberhausen nicht auf der Abschussliste. Mitarbeiter und Kunden können jetzt noch aus einem anderen Grund jubeln.

Centro Oberhausen mit bewegender Nachricht

Nach der Mitarbeiterversammlung am vergangenen Montag konnten die Mitarbeiter von Galeria Kaufhof im Centro Oberhausen zunächst einmal durchpusten. Doch komplette Erleichterung wollte sich zunächst nicht einstellen. Denn der Konzern ließ durchblicken, dass es auch an den verbleibenden Standorten zu Veränderungen und Einschnitten kommen wird. So kündigte der Konzern an, die Filialen modernisieren zu wollen. Zahlreiche Standorte sollen bei der Umstrukturierung verkleinert werden – auch mit Folgen für den Personalbedarf.

Andreas Ulmer ist seit Herbst 2022 Manager des Centro Oberhausen. Foto: Alexander Keßel / DER WESTEN

Doch am Oberhausener Standort können die Mitarbeiter vorerst optimistisch in die Zukunft blicken. „Wir sind froh, dass wir hier mit Galeria im Centro Oberhausen aber zum Beispiel auch mit Karstadt im Ruhr Park Bochum zwei Standorte haben, die sehr gut funktionieren“, so Centro-Manager Andreas Ulmer gegenüber DER WESTEN. Er verriet: Beide sollen zu den bestfunktionierenden Standorten der Gruppe gehören. Der Standort im Centro werde sich daher flächentechnisch zunächst nicht verändern, habe Galeria Kaufhof gegenüber dem Westfield-Konzern mitgeteilt. Ein großer Personalabbau sollte demnach nicht zu befürchten sein.

Galeria Kaufhof bleibt dem Centro Oberhausen erhalten. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Centro Oberhausen zurück in der Erfolgsspur

Für Andreas Ulmer ein weiterer Beleg dafür, dass das Konzept des Centro Oberhausen funktioniert. Daneben freut sich der Centro-Chef auch über Besucher-Frequenzen, die seinen Angaben zufolge fast wieder Vor-Corona-Niveau erreicht hätten.

Der Umsatz sei sogar mittlerweile höher als vor den Krisen. Bei Kunden und Mietern sei der größte Shopping-Tempel Deutschlands also weiter gefragt. „Ein gesundes Konstrukt“ sei das, urteilt Ulmer, der im vergangenen Herbst das Ruder vom Centro-Urgestein Marcus Remark übernommen hatte (mehr hier). Eine Entwicklung, auf die jetzt auch die Mitarbeiter und Kunden der ansässigen Kaufhof-Filiale mit Erleichterung blicken.