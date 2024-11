Centro Oberhausen ändert seine Öffnungszeiten – das müssen Kunden wissen

Das Westfield Centro Oberhausen bereitet sich auf den ganz großen Besucheransturm vor. Denn am Montag (25. November) startet das Einkaufzentrum in die sogenannte „Black Week“. In der Woche vor Beginn der Adventszeit schielen viele Kunden traditionell auf die ganz großen Sparangebote.

Auch das Centro Oberhausen kündigt im Vorfeld bereits zahlreiche „Black Deals“ an. Damit Sparfüchse genügend Zeit zum Stöbern haben, hat das größte Einkaufszentrum Deutschlands seine Öffnungszeiten geändert. Das gilt nicht nur für die letzte November-Woche.

Centro Oberhausen erweitert Öffnungszeiten

Normalerweise ist es ganz einfach: Zwischen 10 und 20 Uhr laden die Geschäfte im Centro Oberhausen zum Shoppen ein. Doch zum sogenannten „Black Friday“ (29. November) dürfen die Besucher noch ausgiebiger loslegen. Denn da erweitert das Einkaufszentrum in der Neuen Mitte seine Öffnungszeiten bis 22 Uhr.

Gleiches gilt für den Abschluss der „Black Week“. So können Sparfüchse auch am Samstag (30. November) die letzten Deals noch bis 22 Uhr eintüten. Und das ist noch nicht alles.

Verkaufsoffener Sonntag im Centro

Denn in der Vorweihnachtszeit legt das Centro Oberhausen traditionell weitere Spätschichten ein. Erst nur zum Ende der Woche, in der Woche vor Weihnachten dann aber auch durchgehend. Außerdem können sich Shopping-Freunde am zweiten Advent (8. Dezember) auf einen verkaufsoffenen Sonntag im Centro Oberhausen freuen.

Die Sonderöffnungszeiten im Überblick:

Freitag, 29. November: 10 bis 22 Uhr

Samstag, 30. November: 10 bis 22 Uhr

Freitag,6. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Samstag, 7. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Sonntag, 8. Dezember: 13 bis 18 Uhr

Freitag, 13. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Samstag, 14. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Montag, 16. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Dienstag, 17. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Mittwoch, 18. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Donnerstag, 19. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Freitag, 20. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Samstag, 21. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Montag, 23. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Dienstag, 24. Dezember: 10 bis 14 Uhr

Freitag, 27. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Samstag, 28. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Montag, 30. Dezember: 10 bis 22 Uhr

Dienstag, 31. Dezember: 10 bis 16 Uhr

Zudem können Kunden noch bis Heiligabend ihre letzten Weihnachtsgeschenke einkaufen. Wer nach dem Fest sein Geschenk umtauschen oder sein Bares gleich investieren will, kann dies zwischen den Jahren auch entspannt erledigen, da das Centro auch dann noch auf längere Öffnungszeiten setzt.