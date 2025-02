Centro Oberhausen: Jetzt ist es raus! Das ändert sich am Einkaufszentrum

Paukenschlag um das Centro Oberhausen! Das Einkaufszentrum im Pott gehört zu den beliebtesten seiner Art im ganzen Ruhrgebiet. Doch Stillstand ist bekanntlich Rückschritt – deshalb muss auch das Centro Oberhausen zusehen, dass man im und um das Areal herum immer wieder neue Akzente setzen kann.

Schon bald könnte sich am Einkaufszentrum einiges ändern, denn die Betreiber des Metronom-Theaters bemühen sich um ein großes Grundstück am Centro Oberhausen. Das frisch eröffnete Musical-Theater will eine rund 10.000 Quadratmeter große Fläche übernehmen. Das berichtet die WAZ.

Centro Oberhausen: Jetzt ist es raus!

Das Areal befindet sich zwischen Osterfelder Straße und Centroallee, soll von „Semmel Concerts“ übernommen werden. Der geschäftsführende Gesellschafter Dieter Semmelmann sagt zur WAZ: „Wir haben unser Interesse angemeldet!“ „Semmel“ will das Areal bebauen, der Umgebung „eine neue, schönere Optik“ bringen.

Das möchte man mit einem schön gestalteten Eingangsbereich zum Musical-Theater erreichen, der mit Gastronomie angereicht werde. Zudem könnte man verhindern wollen, dass andere Gebäude wie Supermärkte oder Neubauten den Blick aufs aufgerüstete Metronom-Theater versperren könnten.

Mehr News:

Wie der Zeitplan für das ganze Prozedere aussieht und wann im Idealfall Neues am Centro entstehen könnte, kannst du hier bei der WAZ nachlesen.