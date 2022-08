Centro Oberhausen: Mann hat 44 Kilo abgenommen – und hat beim Shoppen frustrierende Erkenntnis

Im Centro Oberhausen gibt es 86 Modeshops, 58 davon bieten Kleidung für Männer an. Doch in keinem davon findet Michael Elsbernd passende Kleidung.

Der Oberhausener hat bereits 44 Kilogramm abgenommen. Trotzdem findet er im Centro Oberhausen nichts in seiner Größe. DER WESTEN hat mit ihm gesprochen.

Centro Oberhausen: Mann nimmt stolze 44 Kilo ab – und findet immer noch keine Klamotten

„Ich war locker 15 Jahre nicht auf der Waage, habe nicht wirklich drauf geachtet, was ich gegessen habe. Süßes und Chips waren täglich normal. Und man kennt das ja: ‚Was ist eine Tafel Schokolade schon?!“, erzählt Michael Elsbernd gegenüber „DER WESTEN“. Das ein oder andere Bier am Abend tat sein Übriges und Kiloanzeige auf der Waage kletterte in die Höhe.

„Dann war ich beim Doc wiegen und dann hat es gereicht.“ Von da an stellte der Oberhausener seine Ernährung komplett um. Fleisch, Fett und Süßigkeiten ersetzte er durch Gemüse, Obst und nährstoffreiche Kost. Zudem geht er fast täglich ins Fitnessstudio und achte darauf, dass er am Tag genügend Schritte sammelt.

Ein Mann aus Oberhausen ist auf der verzweifelten Suche nach Klamotten für Übergrößen. (Symbolbild) Foto: imago images/Cavan Images

Einen „Cheatday“ erlaube er sich jedoch nach wie vor, so Michael: „Ganz ehrlich, manchmal ist es schwer, sich dran zu halten, aber selbst jetzt gönne ich mir in der Woche eine Pizza oder einen Döner und das ohne Reue.“ Seit Januar 2022 verfolgt er sein großes Abnehmziel und hat sage und schreibe 44 Kilogramm abgenommen.

Centro Oberhausen: Mann verzweifelt über Auswahl im Einkaufszentrum

„Ich bin selbst sehr froh und stolz, dass ich so weit gekommen bin, aber habe auch noch einen langen Weg vor mir. Denn ich bin 2,04m groß da ist im wahrsten Sinne des Wortes massig was zusammengekommen.“ Umso schmerzhafter sei es für Michael Elsbernd, dass er selbst nach dem krassen Gewichtsverlust noch immer keine passende Kleidung finde. Selbst im Centro Oberhausen, wo es zahlreiche Geschäfte gibt, gebe es nichts in seiner Kleidergröße 5XL.

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

„Ich bin wütend und traurig. Es ist doch unfassbar, dass es im gesamten Westfield Centro weder in großen noch in kleinen Geschäften was Größeres zu bekommen gibt“, machte er seinem Frust zunächst auf Facebook Luft. „Ich möchte wie ein normaler Mensch ins Geschäft gehen und was anprobieren“, erklärt er jetzt gegenüber dieser Redaktion.

Personen mit Übergrößen – sei es wegen dem Gewicht oder der Körpergröße – haben oftmals Schwierigkeiten, die richtige Kleidung zu finden. Michael Elsbernd greift daher oftmals auf spezielle Online-Shops zurück. Dort wird er regelmäßig fündig, muss aber nach eigener Angabe tiefer in die Tasche greifen. (cg)