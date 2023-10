Centro Oberhausen: Mega-Neueröffnung! „Einzigartig“

Die Kunden im Centro Oberhausen kommen aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. Denn sowohl Shopping-Fans als auch Schlemmer-Freunde kommen dieser Tage voll auf ihre Kosten. So verkündete Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield (URW) neben der Wiedereröffnung eines Kult-Ladens (mehr hier) auch noch die Eröffnung des neuen Gourmet-Tempels „Cinnamood“.

Kaum ist der Jubel über die beiden neuen Läden verhallt, haut das Centro Oberhausen schon die nächste Neuigkeit heraus. Das Ergebnis wird einzigartig sein, verspricht der Shopping-Tempel.

Centro Oberhausen verkündet Riesen-Neueröffnung

„Zara“ gehört schon seit Jahren zum Centro Oberhausen wie Fördertürme zum Ruhrgebiet. Hier können die Kunden aktuell auf satten 3.000 Quadratmetern Klamotten der spanischen Modekette shoppen. Doch das soll sich jetzt ändern. Denn Mutterfirma „Inditex“ will mehr. Viel mehr.

Auch interessant: Centro Oberhausen verkündet Neueröffnung – Kunden jubeln: „Das wird gefährlich“

Wie das Centro Oberhausen bekannt gab, soll bald ein Flagship-Store eröffnen, der deutschlandweit seinesgleichen sucht. So wolle Zara seine Fläche für den neuen Shop verdoppeln und dafür an einen neuen Standort ins Erdgeschoss ziehen. Die Eröffnung des Ladens sei aktuell für das erste Halbjahr 2025 geplant. Kunden müssen also geduldig sein, können aber auch aufatmen.

Zara bleibt Centro Oberhausen erhalten

Denn bis zur Eröffnung des größten „Zara“-Shops in Deutschland, betreibe die spanische Modekette den alten Standort im Einkaufszentrum weiter. „Mit dem großdimensionierten Zara-Flagship-Store stärken wir nochmals die Position des Westfield Centro als zentraler Anlaufpunkt für Mode, Lifestyle und Trends in der Region“, freut sich Westfield-Sprecher Constantin Wiesmann. Und weiter: „Wir setzen hier mit dem größten Zara in Deutschland ein weiteres Highlight und belegen einmal mehr die Attraktivität und Strahlkraft des Standorts für große internationale Brands, die hier ihre einzigartigen Flagshipformate und neuesten Konzepte realisieren.“

Mehr Themen:

Geduld müssen Kunden übrigens nicht nur im Fall von „Zara“ beweisen. Denn der Start von „Cinnamood“ im Centro Oberhausen verzögerte sich. Mehr dazu erfährst du hier >>>