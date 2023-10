Centro Oberhausen verkündet Neueröffnung – Besucher flippen aus! „Oh mein Gott!“

Das Westfield Centro Oberhausen ist um einen Besucher-Magneten reicher. Wie Deutschlands größtes Einkaufszentrum bekannt gab, können sich Shopping-Freunde ab Freitag (27. Oktober) über einen Neuzugang freuen.

Wer bei einem ausgedehnten Shopping-Trip eine Pause braucht, kann dann eine echte Alternative in der „Coca-Cola-Oase“ nutzen. Die Ankündigung sorgt bei den Besuchern sofort für Begeisterung.

Centro Oberhausen: Das gab es hier noch nie

Die Rede ist von der Neueröffnung des „Zushi Market“, der auf Sushi- und Maki-Speisen spezialisiert ist. „Hier gibt’s täglich frisch zubereitete Bowls und leckeres Take Away Sushi“, kündigt das Centro Oberhausen an. Ein besonderes Highlight, das es bislang noch nie im Oberhausener Shopping-Tempel gab: Du kannst dir deine Menüs selbst zusammenstellen.

Auch interessant: Mega-Neueröffnung im Centro Oberhausen! Kunden jubeln – „Einzigartig“

Und so geht’s: Als Basis wählst du eine Bowl mit Reis oder Nudeln, je nach Hunger in verschiedenen Größen. Dann hast du die Wahl aus verschiedenen Toppings wie etwa Gemüse, Broccoli Shrimp, Saigon Beef oder Crispy Chicken. Das Ganze wird dann für dich zusammengestellt und serviert. Neben den Bowls soll es aber auch ein Buffet geben, aus dem du dich selbst bedienen kannst.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Kunden jubeln über Centro-Neuzugang

Die Ankündigung sorgt im Netz bereits für große Freude. „Da musste hin, das sind die besten“, empfiehlt ein Centro-Besucher. „Oh mein Gott!!!“, rastet eine andere aus. Das neue Angebot stellt so machen Centro-Besucher aber auch vor ungeahnte Herausforderungen: „Ohhh, dann wird es die Qual der Wahl geben. Frittenwerk oder Sushi/Bowl.“ Das Frittenwerk hat zuletzt mit einem veganen Angebot auf sich aufmerksam gemacht, das seinerseits für große Jubelstürme sorgte. Doch manchen Kunden brachte es auch mächtig auf die Palme. Mehr dazu hier >>>

Mehr Themen:

„Zushi Market“ eröffnet ab dem 27. Oktober 2023 im Erdgeschoss der Coca-Cola-Oase, direkt neben „Curry Carl“ und „Mister Chicken“.