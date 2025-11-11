Es passiert schon wieder im Centro Oberhausen! Besuchern wird schwindelig

Erst kürzlich verkündete das Centro Oberhausen die Neueröffnung eines neuen Mode-Geschäfts im größten Shopping-Center Deutschlands (mehr dazu hier >>>). Jetzt können Shopping-Freunde erneut jubeln.

Wie das Centro Oberhausen am Dienstag (11. November) bekanntgab, gibt es erneut Zuwachs. So soll bald ein UNIQLO-Store im Ruhrpott-Einkaufszentrum eröffnen.

Centro Oberhausen feiert UNIQLO-Eröffnung

Demnach soll die japanische Modemarke im Frühjahr 2026 einen 850 Quadratmeter großen Shop im Centro Oberhausen eröffnen. „Wir sind beeindruckt von der positiven Resonanz über unsere Neueröffnungen im Herbst und freuen uns sehr, an dieses Momentum anknüpfen zu können und unsere Expansion im Frühjahr in Oberhausen fortsetzen zu können“, so UNIQLO-Sprecher Kohsuke Kobayashi.

++ Centro Oberhausen macht es klar und deutlich – es verändert sich bald einiges ++

2014 feierte UNIQLO seine Deutschland-Premiere mit einem Flagshipstore an der Berliner Tauentzienstraße. Innerhalb eines Jahrzehnts wuchs das Netz auf zwölf Filialen in deutschen Großstädten wie Berlin, Düsseldorf oder München. Mit der ersten UNIQLO-Filiale im Ruhrgebiet erhöht die japanische Marke ihr Portfolio auf 13 Stores in Deutschland.

UNIQLO überzeugt Kunden weltweit mit zeitloses Designs und will mit seinem „LifeWear“ auch in Oberhausen Kunden abholen.