Große Neuigkeiten im Westfield Centro Oberhausen. Wie eine Westfield-Sprecherin DER WESTEN verraten hat, können sich die Kunden im Juni 2023 gleich über drei Shop-Eröffnungen freuen.

Dazu zählt unter anderem die neue Filiale des Outdoor-Herstellers Jack Wolfskin, der am Dienstag (20. Juni) seine Pforten im Centro Oberhausen eröffnete. Die nächste Eröffnung dürfte Technik-Freunde begeistern.

Centro Oberhausen präsentiert ungewöhnlichen Neuzugang

Alles andere als Standard: In Kürze eröffnet im Centro Oberhausen mit DJI ein Shop für Drohnen und spezielle Kameras. Hier können Technikbegeisterte die Flugobjekte ganz genau unter die Lupe nehmen, bevor sie sich für ein Modell entscheiden. Daneben gibt es Foto-Equipment nicht nur für den Hausgebrauch, sondern auch für Profis.

Eine weitere Shop-Eröffnungen am 30. Juni richtet sich an die Damenwelt. Dann eröffnet die britische Damenmodemarke Phase Eight im Centro Oberhausen ihre erste Filiale in NRW.

Centro Oberhausen lockt mit irrem Angebot

Es werden nicht die letzten Shops sein, die in diesem Jahr noch ins Centro Oberhausen ziehen. Einem Unternehmen winkt darüber hinaus noch ein ganz besonderer Gewinn. Denn Unibail-Rodamco-Westfield lockt nachhaltige Start-Ups mit dem „Westfield Grand Prix“. Der Gewinner des Wettbewerbs kann sich über eine kostenlosen Mietvertrag von bis zu einem Jahr in einem der zum Unternehmen gehörenden Shopping-Center freuen. Dabei ist auch das Centro Oberhausen in der Verlosung.

Der Wettbewerb richte sich an nachhaltige Konzepte und Start-Ups aus den Bereichen Einzelhandel, Freizeit, Gastronomie, Unterhaltung, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Dienstleistungen. „Für die Attraktivität unseres Shopping Centers sind außergewöhnliche, junge Konzepte sehr wichtig“, sagt Centro-Manager Andreas Ulmer.

Ziel sei immer die größtmögliche Abwechslung für die Besucher. „Nachhaltige Angebote spielen dabei eine immer wichtigere Rolle“, so Ulmer weiter. Die Bewerbungsphase für Jungunternehmer läuft noch bis zum 30. Juni. Mehr Infos dazu hier >>>>