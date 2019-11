Centro Oberhausen: Neuer Store am Einkaufszentrum eröffnet – deshalb ist er so besonders

Oberhausen. Am Centro Oberhausen eröffnet ein neues Geschäft – und das dürfte besonders den Menschen aus dem Ruhrgebiet gefallen.

Das neue Geschäft in der Bunten Gasse ist nämlich keine internationale Modekette, sondern stammt direkt aus dem Pott. Es geht um die Klamottenmarke Grubenhelden!

Centro Oberhausen: Grubenhelden jetzt in der Bunten Gasse

Kohlenschwarz kommt der neue Laden der Grubenhelden daher. An der schwarzen Decke hängen die alten Hemden der Kumpel wie in der Waschkaue und das Stück Kohle in der Vitrine darf natürlich auch nicht fehlen.

Dazwischen mehrheitlich schwarze, weiße oder dunkelblaue Kleidung für Männer, Frauen und Kinder, den „Kohlenknirpsen“. Die Klamotten der Grubenhelden haben alle eine Besonderheit: sie wurden aus originalen Grubenhemden gefertigt.

__________________________

__________________________

Hier kannst du bei den Grubenhelden einkaufen

Du willst dich selbst von dem neuen Store überzeugen? Du findest den Grubenhelden-Shop du im Erdgeschoss vom Centro Oberhausen in der Passage zur Coca Cola-Oase. Er ist von Montag bis Samstag zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet, am Freitag bis 21 Uhr.

Auch auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen und im Freiraum Gladbeck kannst du die Ruhrpott-Mode der Grubenhelden shoppen.

Fans freuen sich über neues Geschäft

Die Fans des Gladbecker Modelabels sind schon begeistert von dem neuen Geschäft: „Glück auf. Einen Stammkunden habt ihr 'hier' sicher, schreibt ein Fan aus Oberhausen auf Facebook. „Sehr geil! Und noch näher dran! Glück auf für die Eröffnung!“, wünscht ein anderer. (vh)