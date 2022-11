Centro Oberhausen: Besonderes Geschäft eröffnet – es gibt aber einen dicken Haken

Neueröffnung im Centro Oberhausen! In dem Einkaufszentrum im Revier hat ein neuer Store seine Türen geöffnet, der vor allem jetzt sicherlich bei vielen Kunden auf großes Interesse stoßen wird.

Doch es geht nicht um irgendeinen neuen Laden. Denn schon in wenigen Wochen wird der Store sehr wahrscheinlich schon wieder aus dem Centro Oberhausen verschwinden. Kunden bleibt also nicht allzu viel Zeit.

Centro Oberhausen: Neuer Laden wird wohl nicht lange bleiben

Mit Blick auf den Kalender wird vielen Kunden schnell klar werden, um was es hier gehen muss. Völlig richtig – Weihnachten! Wenige Wochen vor Beginn der Adventszeit eröffnet das Centro Oberhausen einen Laden, der einzig und allein auf weihnachtliche Deko-Elemente für die eigenen vier Wände spezialisiert ist.

„It’s All About Christmas“ nennt sich der Store, der im Centro neben dem „Youseum Pop Up Store“ zu finden ist. Doch es gibt eben nur einen begrenzten Zeitraum im Jahr, in dem derartige Konsumgüter gefragt sind. Heißt: Auch die Lebensdauer des Ladens ist begrenzt.

Centro Oberhausen eröffnet weihnachtlichen Deko-Laden

Sind die Feiertage 2022 erst einmal vorbei, wird auch „It’s All About Christmas“ wohl ziemlich zeitnah seine Türen wieder schließen. Mehr als ein zweimonatiges Intermezzo im Einkaufszentrum ist für den Weihnachtsladen höchstwahrscheinlich nicht drin.

Bis dahin hat der Store von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.