Centro Oberhausen verkündet Neueröffnung – Kunden außer sich: „Das wird gefährlich“

Neueröffnung im Centro Oberhausen!

Am Samstag, dem 14. Oktober, öffnet ein neuer Store im Centro Oberhausen seine Türen. Wer ihn betritt, wird nicht nur plötzlich vorweihnachtliche Gefühle verspüren – sondern auch mächtig Hunger bekommen. Einige Kunden mahnen sich da sogar schon gegenseitig zur Vorsicht.

Centro Oberhausen verkündet Neueröffnung

Kaum ein Gewürz gehört so untrennbar zu weihnachtlichen Leckereien wie Zimt. Da dürfte es nicht verwundern, dass das Centro Oberhausen rund eineinhalb Monate vor dem ersten Advent schonmal die ersten Kunden abfangen will, die es schon nicht mehr aushalten können. Daher eröffnet am 14. Oktober „Cinnamood“ einen Store im Centro.

Dort gibt es Zimtschnecken in Hülle und Fülle – und in den verschiedensten Geschmackssorten, wie zum Beispiel Oreo, Apfel, Spekulatius oder Pistazie. Auch vegane Zimtschnecken soll es im Angebot geben.

Gut, Zimtschnecken gibt es das ganze Jahr über, das ist keine Leckerei, die es ausschließlich an Weihnachten gibt. Aber wenn das Wetter nasskalt wird und die Sonne früher untergeht, dann schmeckt doch jegliches Zimtgebäck auch direkt ein bisschen nach Advent und Vorweihnachtszeit, oder?

Centro-Kunden können es nicht abwarten

In den Kommentaren unter der Ankündigung des Centro macht sich auf jeden Fall Begeisterung breit. Schließlich war der „Cinnemood“-Store bereits seit mehreren Monaten angekündigt.

Einige User fürchten allerdings schon, dass sie es mit den Zimtschnecken wohl übertreiben werden. „Das wird gefährlich“, schreibt eine Kundin ihrer Freundin – die sofort mit Lachsmileys antwortet: „Ja, das glaube ich auch.“

Der „Cinnamood“-Store befindet sich im Obergeschoss des Centro Oberhausen, neben „O2“ und gegenüber von „Starbucks“.