Centro Oberhausen hat einen neuen Namen – und zeigt jetzt seinen Kunden DAS

Am 12. September 1996 wurde das Centro Oberhausen eröffnet. Vor wenigen Wochen feierte das Einkaufszentrum sein 25-jähriges Jubiläum.

Das Centro Oberhausen hat einen neuen Namen, es heißt fortan Westfield Centro. Jetzt soll aber nochmal an die zurückliegenden Jahre erinnert werden.

Centro Oberhausen feiert 25. Jubiläum – DAS erwartet die Kunden

Das Centro Oberhausen überrascht seine Kunden mit einer Ausstellung zum 25-jährigen Jubiläum des Einkaufszentrums. Auf die Besucher warten „tolle Exponate aus dem Stadtarchiv, tolle Fotos, Wissenswertes und Interessantes aus der Geschichte.“

Dazu wird es einem achtminütigen Film über die Geschichte des Centro geben, der jede halbe Stunde ausgestrahlt wird.

------------------------

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

------------------------

„Natürlich sind 25 Jahre Centro ein Meilenstein für Oberhausen, für die Region, aber auch für jeden persönlich. Ein sehr emotionaler Moment“, sagt Marcus Remark, Center-Manager.

„Wir zeigen die Entwicklung der Neuen Mitte Oberhausen und des Centro“, führt Dr. Magnus Dellwig, der Leiter des Stadtarchivs weiter aus.

------------------------

Mehr News aus Oberhausen:

Bundestagswahl in Oberhausen: Erste Ergebnisse aus Wahlkreis da!

Centro Oberhausen mit großer Ankündigung: Besucher können es einfach nicht glauben

Oberhausen: Bordell-Hammer – Prostituierte sollen DAS selbst bezahlen

------------------------

Via Facebook preist das Centro an: „In einem Vierteljahrhundert ist so einiges passiert! In unserer Ausstellung könnt ihr eine kleine Zeitreise erleben. Manche Dinge sind vielleicht schon ein wenig in Vergessenheit geraten, wir lassen sie für euch noch einmal aufleben.“

Wieso das Centro Oberhausen sich jetzt umbenennt, erfährst du hier! (fs)