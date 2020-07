Das Maredo-Restaurant am Centro Oberhausen blieb die letzten Wochen geschlossen.

Centro Oberhausen: Nach Maredo-Insolvenz – SO geht es mit beliebtem Steakhaus weiter

Es war ein Schock für alle Maredo-Liebhaber in Oberhausen: Die Steakhaus-Kette musste im März Insolvenz anmelden – und auch die Filiale am Centro Oberhausen war in Gefahr. Doch jetzt gibt es Entwarnung, wie die „WAZ“ berichtet.

Centro Oberhausen: So geht es mit Maredo weiter

Nachdem das Maredo-Restaurant an der Promenade des beliebten Shoppingcenters Centro in Oberhausen seit mehreren Wochen geschlossen war, soll das Steakhaus laut „WAZ“ ab sofort wieder seine Türe öffnen.

---------------------------------

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

Wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden Deutsche Mark

Wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

----------------------------------

Während Maredo Ende März die Insolvenz beantragen musste, will das Unternehmen mit rund 950 Beschäftigen etwa ein Drittel der 35 Restaurant-Standorte in Deutschland schließen.

Centro Oberhausen: Weitere Restaurants in Gefahr

Dieses Schicksal bleibt zumindest dem Standort in Oberhausen erspart, dafür trifft es aber zwei andere Ruhrgebietsstädte, wie du hier nachlesen kannst.

-----------------------------------

---------------------------------

Die Corona-Pandemie ist an der Insolvenz des Steakhaus-Unternehmens nicht unschuldig, bedroht weiterhin andere Restaurants in Oberhausen. Welches Promenaden-Urgestein sich möglicherweise bald aus Oberhausen verabschieden wird und wie das Centro Oberhausen auf die Situation reagiert, kannst du >>> im ganzen Artikel der „WAZ“ lesen. (kv)