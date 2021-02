Centro Oberhausen: Nach Lockdown-Verlängerung – das passiert jetzt mit Riesenrad und Rodelbahn

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Oberhausen. Riesenrad und Rodelbahn am Centro in Oberhausen haben den Besuchern in diesem Winter bislang leider keine Freude machen können. Grund dafür war der Lockdown.

Da dieser bis in den März hinein dauern wird, müssen sich die Kunden auch weiterhin gedulden. Doch wird es dann die Möglichkeit geben, in den Genuss von Riesenrad und Rodelbahn am Centro Oberhausen zu kommen?

Centro Oberhausen: Das passiert mit Rodelbahn und Riesenrad

Zum Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen gehört die Rodelbahn inzwischen fest dazu. In der Vergangenheit war sie häufig die einzige Möglichkeit für die Oberhausener Kinder, mit dem Schlitten zu fahren – nur selten rieselte dafür genug echter Schnee vom Himmel.

Centro Oberhausen: Riesenrad und Rodelbahn standen in diesem Winter still. (Archiv) Foto: IMAGO / Sven Simon / imagebroker

Wegen des Lockdowns stand sie in diesem Jahr still. Zum Glück für die Kinder sorgte immerhin das Winterwetter für Rodelspaß in NRW. Doch leider wird es nur bei diesem Vergnügen bleiben: Denn die Rodelbahn werde abgebaut, sobald die Witterung dies zulasse, sagte ein Sprecher des Centros auf Anfrage dieser Redaktion.

------------------------------------

Das ist das Centro Oberhausen:

1996 eröffnet

über 250 Geschäfte

Gesamtfläche: 830.000 qm², Verkaufsfläche: 125.000 qm²

Coca-Cola-Oase ist mit 1.100 Plätzen der zweitgrößte Food-Court Europas

------------------------------------

Wegen des Lockdowns könne sie ohnehin nicht vor März öffnen. Zu diesem Zeitpunkt habe sich der Winter ohnehin längst dem Ende zugeneigt.

Keine Rodler: Die Bahn am Centro Oberhausen blieb wegen des zweiten Corona-Lockdowns in diesem Winter außer Betrieb. (Archiv) Foto: IMAGO / Sven Simon

Centro Oberhausen: Riesenrad bleibt zunächst an Ort und Stelle

Das Riesenrad hingegen verbleibt zunächst an Ort und Stelle. Ob sich die Attraktion nach dem Lockdown wieder für Besucher drehen wird, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Die derzeitige Corona-Lage lasse keine Prognosen zu.

------------------------------------

------------------------------------

Fest steht hingegen, dass die Coca-Cola Oase am Centro für die Dauer des Lockdowns dicht bleiben wird. Die Imbiss-Meile der Shoppingmall hatte während des Lockdowns zunächst für Abholer geöffnet, schloss aber Ende Januar mangels Nachfrage.

