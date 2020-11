Centro Oberhausen: Mega-Neubau am Einkaufszentrum – Ruhrgebiet bekommt neuen Freizeitmagneten

Oberhausen. Bislang war das Centro Oberhausen der größte Touristenmagnet. Demnächst wird es in der Nähe des Einkaufszentrums eine neue Attraktion geben.

Ein amerikanisches Unternehmen lässt sich nun neben dem Centro Oberhausen nieder und wird damit sicher für viel Begeisterung sorgen.

+++ A3 bei Oberhausen: Vier Lkw rasen ineinander ++ zwei Verletzte ++ Bergungsarbeiten bis zum Abend+++

Centro Oberhausen: Neues Projekt nebenan sorgt für Begeisterung

Bei dem neuen Projekt handelt es sich um eine riesige Golfanlage der amerikanischen Marke Topgolf. Die Anlage soll sich auf mehrere Tausend Quadratmetern erstrecken und bis zu 100 Abschlagsplätze bieten. Ein Traum für alle Sport-Fans!

Topgolf ist bereits in den USA, England und Australien vertreten. Nun soll ausgerechnet Oberhausen, mitten im Ruhrgebiet, der perfekte Ort für die erste Golfanlage in Deutschland sein. „Wir wollen spätestens 2022 eröffnen, investieren einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Prüfung der Baugenehmigung ist im Endspurt. Wir arbeiten mit der Stadt seit 2019 zusammen an dem Projekt“ erklärt der Geschäftsführer gegenüber der „Bild“.

---------------------

Das ist die Stadt Oberhausen:

eine Großstadt im westlichen Ruhrgebiet

hat 210.764 Einwohner auf 77,09 Quadratkilometern Fläche

besteht aus drei Stadtbezirken und 26 Stadtteilen

Sehenswürdigkeiten: Gasometer Oberhausen, Centro Oberhausen

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

------------------------

Aber nicht nur Golfer freuen sich, denn die Eröffnung der Anlage wird circa 450 neue Arbeitsplätze schaffen. Denn zusätzlich zu den Golfanlangen befinden sich auch Gastronomiebetriebe in dem Gebäude.

Die Anlagen von TopGolf gibt es bereits in den USA, England und Australien. Foto: imago images / Hans Blossey

------------------------------

weitere Nachrichten aus Oberhausen:

Oberhausen: Anwohner gehen gegen Blitzer vor – und greifen dabei zu witzigen Mitteln

Oberhausen: Mann ruft im Netz zu DIESER Aktion auf – „Neumodischer Wahnsinn“

Oberhausen: Mann geht spazieren – und fällt vom Glauben ab, als er DAS entdeckt: „Asoziale Mitbürger“

------------------------------

Der Oberbürgermeister Daniel Schranz zeigt sich zufrieden:„ Ein zusätzliches attraktives Freizeitangebot kann die Position der Neuen Mitte Oberhausen als größtes Urban Entertainment Center Europas weiter stärken. Dass damit auch Arbeitsplätze im mittleren dreistelligen Bereich entstehen, freut uns natürlich ebenfalls sehr.“ (neb)