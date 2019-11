Schwerer Unfall am Brauhaus an der Promenade des Centro Oberhausen.

Centro Oberhausen: Mann stürzt von Dach an der Promenade – Lebensgefahr!

Oberhausen. Schlimmer Unfall an der Promenade am Centro Oberhausen: Am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr ist dort ein etwa 65 Jahre alter Mann etwa zehn Meter tief vom Dach des Brauhauses gestürzt.

Dabei verletzte er sich lebensgefährlich. Das bestätigt die Feuerwehr Oberhausen auf Nachfrage.

Ein Rettungshubschrauber musste den Verletzten in eine Klinik fliegen. Warum der Mann vom Dach fiel, ist laut Polizei Oberhausen noch offen. (lin)