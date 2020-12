Centro Oberhausen reagiert auf Knallhart-Lockdown – und verlängert Öffnungszeiten! „Einfach lächerlich“

Das Centro ist das größte Einkaufs- und Freizeitzentrum Europas. Wir schauten, was dahinter steckt.

Oberhausen. Am Mittwoch beginnt der harte Lockdown. Dann werden - anderthalb Wochen vor Weihnachten - die meisten Geschäfte komplett schließen müssen. Auch das Centro Oberhausen muss sich umstellen. Dort wird es nur noch einen angepassten Betrieb geben.

Der Lockdown sorgt folglich für Unruhe, denn die Sorge vor einem Ansturm auf die Einkaufszentren und Innenstädte ist groß.

Das Centro Oberhausen hat sich deswegen für eine Verlängerung der Öffnungszeiten entschieden, um die Besucherströme an den beiden verbleibenden Lockdown-freien Tagen besser verteilen zu können.

Doch bei einigen Einkäufern regen sich Zweifel.

Centro Oberhausen: Längere Öffungszeiten gegen Besucherströme

Via Facebook wandte sich das Centro Oberhausen vor dem Lockdown noch einmal an seine Kunden. In einer Mitteilung heißt es: „Der angepasste Centerbetrieb wird ab Mittwoch während unserer Kernöffnungszeiten aufrecht erhalten, damit die Geschäfte, welche die Grundversorgung gewährleisten, erreichbar sind.“

Centro Oberhausen: Wichtige Änderung bei den Öffnungszeiten Foto: imago images / Rüdiger Wölk

Welche Geschäfte dann noch offen bleiben und zu welchen Uhrzeiten, werde im Laufe des Montags mitgeteilt. Die zweite Information dürfte für alle, die vor dem Lockdown noch auf Geschenke-Jagd gehen müssen, allerdings wesentlich relevanter sein. So teilt das Centro Oberhausen mit, dass einige Geschäfte spontan am Montag und Dienstag bis 22 Uhr öffnen werden. Dadurch soll sich der Kundenandrang besser verteilen.

„Einfach lächerlich“

Doch die Maßnahme kommt nicht bei allen gut an. Während einige sich freuen und neugierig sind, welche Shops geöffnet bleiben, hagelt es auf Facebook auch heftige Kritik:

„Ich finde das einfach lächerlich und bin auch der Meinung: komplett zu.“

„Muss man da jetzt noch hin?“

„Nicht zu glauben, was soll das?!“

„Ich frage mich, wozu das gemacht wird. Heute und morgen gehen doch nur noch die wenigen Coronaleugner shoppen. Alle anderen haben doch den Lockdown schon ab heute gefordert. Also wird die große Mehrheit doch wohl nicht mehr vor die Tür gehen.“

Am vergangenen Wochenende war das Centro Oberhausen gut gefüllt, aber nicht überlaufen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Am Montagvormittag folgte dann vom Centro die konkrete Information, welche Läden spontan ihre Öffnungszeiten verlängern. Insgesamt 20 Geschäfte nehmen teil, darunter zum Beispiel JD Sports, Lego Store, Peek & Cloppenburg, Topshop oder Zara. Die komplette Liste findest du im Facebook-Beitrag.

Centro machte am Wochenende gute Erfahrungen mit längeren Öffnungszeiten

Bleibt also nur zu hoffen, dass der Ansturm der Besucher das Centro Oberhausen nicht aus allen Nähten platzen lässt und zum Superspreader-Event wird. Zumindest am vergangenen Wochenende hatten sich die Kunden über den Tag hinweg vergleichsweise gut verteilt. Auch am Samstag hatte das Center bis 22 Uhr geöffnet.

„Wir freuen uns, dass ihr euch heute so schön über den Tag verteilt und vor Ort sehr viel Rücksicht auf die anderen Besucher genommen habt. Wir hatten zu keiner Zeit das Problem, den Zugang zur Mall regeln zu müssen“, hieß es am Abend vom Centro.

