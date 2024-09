Centro Oberhausen: Neueröffnung! Kunden haben einmalige Chance

Die großen Einkaufszentren im Ruhrgebiet haben es aktuell nicht leicht. Den Limbecker Platz in Essen hat zum Beispiel das emotionale Karstadt-Aus schwer getroffen (>>> hier die Details). Aber auch die Esprit-Insolvenz hat diversen Innenstädten und Shopping-Malls zugesetzt – auch dem Centro Oberhausen.

+++ Centro Oberhausen mit wichtiger Information – Besucher sind gespannt wie ein Flitzebogen +++

Umso erfreulicher ist es, dass sich das Centro Oberhausen jetzt gleich mit zwei positiven Nachrichten meldet. Die erste: Es steht die Eröffnung eines neuen Geschäfts an! Die zweite: Kunden haben dort am 13. und 14. September eine einmalige Chance. Aber der Reihe nach.

Centro Oberhausen: Marktführer eröffnet Store

Wie das Westfield Centro Oberhausen mitteilt, öffnet am 13. September der französische Kochgeschirr-Spezialist Le Creuset einen Store, und zwar im Obergeschoss direkt neben Blue Tomato. Auf rund 50 Quadratmetern erwartet die Kunden neben hochwertigem Koch- und Backgeschirr auch ein großes Sortiment an Küchen- und Wein-Accessoires.

+++ Centro Oberhausen: Ungewohntes Angebot – „Schrott“ oder „wirklich richtig gut“? +++

„Wir freuen uns, Le Creuset im Westfield Centro begrüßen zu dürfen“, betont Kathrin Hocke, Marketing-Managerin im Westfield Centro Oberhausen. „Mit dem lang etablierten Marktführer für Kochgeschirr erweitern wir unser Angebot im Bereich Einrichtung und Wohnaccessoires um einen weiteren angesagten Store.“

Besondere Zugabe an der Eröffnungstagen

Aber was hat es nun mit der erwähnten Chance auf sich? Kunden, die am 13. und 14. September für mindestens 75 Euro bei Le Creuset einkaufen, erhalten als besonderes Eröffnungsangebot eine Mini-Cocotte gratis dazu. Dabei handelt es sich um ein feuerfestes Töpfchen, in dem sich kleinere Portionen zubereiten oder auch Tapas servieren lassen.

Mehr News:

Die fast 100 Jahre alte Marke Le Creuset ist bekannt für ihr hochwertiges, zeitloses und farbenfrohes Kochgeschirr. Auf rund 50qm finden Besucher:innen ab dem 13. September eine vielfältige Auswahl an Produkten zum Kochen, Backen & Co. – darunter auch beliebte Artikel wie Töpfe, Bräter und Pfannen in der typischen Markenfarbe „Ofenrot“, die seit der Gründung erhältlich sind. Neben dem klassischen Gusseisen-Kochgeschirr vertreibt die Marke auch Alternativen aus Edelstahl und mit Aluminium-Antihaft-Beschichtung sowie Geschirr und Accessoires aus Steinzeug.