Centro Oberhausen läutet Weihnachtszeit ein: Mit dieser Mega-Aktion

Oberhausen. Einige scharren bereits gespannt mit den Füßen, für andere geht es dann doch etwas früh los: Am Wochenende werden wieder einige Weihnachtsmärkte in der DER WESTEN-Region eröffnet. Neben Duisburg und Essen liegt dann auch am Centro Oberhausen wieder vollmundiger Glühweingeruch in der Luft.

150 Holzhütten verteilt auf gleich drei Weihnachtsmärkte sollen den Platz rund um das Centro Oberhausen in ein Winter-Wonderland verwandeln. Zum Start gibt es am Samstag dafür einiges an prominenter Unterstützung und „Stars zum Anfassen“.

Centro Oberhausen eröffnet Weihnachtsmarkt

Das verspricht das Centro Oberhausen und hat dafür zwei Stars der deutschen TV- und Musiklandschaft eingeladen. Zur traditionellen Lichterzeremonie „Lights On“, bei der 350.000 Lichter das Centro in eine funkelnde Weihnachtswelt verwandeln, sorgen zwei ehemalige Band-Kollegen für das musikalische Rahmenprogramm.

Ross Antony und Giovanni Zarella, Mitglieder der ehemaligen Casting-Band BroSis, sollen ab 16.45 Uhr im Mitteldom im Centro dem Publikum bei draußen winterlichen Temperaturen ordentlich einheizen.

BroSis-Sänger als Ehrengäste

Zarella spielt dabei Hits seines aktuellen Albums „La Vita È Bella“ (übersetzt: Das Leben ist schön), während Ross Antony gemeinsam mit seinem Ehepartner Paul Reeves einige Weihnachtslieder zum Besten gibt. Auch Reeves ist auf der Bühne kein Unbekannter.

Paul Reeves (links) gemeinsam mit Ehemann und Ex-BroSis-Sänger Ross Antony. (Archivbild) Foto: imago images / Future Image

Der britische Opernsänger sang unter anderen an der britischen, walisischen und schottischen Nationaloper und gewann mehrere Auszeichnungen.

Kurz nach der Eröffnung im Mitteldrom geht es auch in den Themenbereichen des Weihnachtsmarkts am Cento los.

Dabei setzt das Einkaufszentrum auf die drei verschiedenen Welten „Bergweihnachtswelt“, „Santa's Village“ und „Wichtelmarkt“. Alle Informationen zum Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen gibt es >>>hier.

Anreise mit Bus und Bahn empfohlen

Wenn du zur Eröffnung der Weihnachtssaison am Centro fahren willst, solltest du am besten mit Bus und Bahn anreisen.

Denn zeitgleich zu den Feierlichkeiten in und um das Centro tritt in der König-Pilsener-Arena die norwegische Pop-Gruppe A-ha auf. Die Parkplatzsituation ist dementsprechend schwierig.

Auch Samstag und Sonntag ist besonders gegen Abend nicht mit mehr Stellflächen zu rechnen. Dann strömen die Fans nämlich zur „1982“ Tour der beiden deutschen Rapper Marteria und Casper. (dav)