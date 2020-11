Oberhausen: Restaurant an der Centro-Promenade geht neue Wege

Centro Oberhausen: Krasse Änderung an der Promenade! Dort soll bald DAS möglich sein

Oberhausen. Einen Drive-in soll es in Oberhausen künftig nicht nur bei McDonald's und Co. geben, sondern auch bei einem Restaurant am Centro Oberhausen. Eines der Restaurants wird im Teil-Lockdown besonders kreativ.

Neuer Service am Centro Oberhausen

Derzeit bieten viele Restaurants und Gaststätten Liefer- und Abholservices an. Wie die WAZ berichtet, geht ein Restaurant in Oberhausen noch weiter und startet ab Mittwoch (18. November) einen Drive-in.

-------------------------

Das ist das Centro Oberhausen:

Über 250 Geschäfte

120.000 Quadratmeter Verkaufsfläche

Rund 22 Millionen Kunden pro Jahr

Unter anderem gehören auch das Gasometer Oberhausen, die König-Pilsener-Arena, das CineStar und das Metronom Theater zum Centro

------------------------

Essensausgabe über den Hintereingang

Das Restaurant „Teatro“ will mit dem neuen Konzept auch in der Corona-Zeit einen optimalen Service anbieten. Der Drive-in soll am Hintereingang des Restaurants eröffnet werden und ist über die Centroallee zu erreichen.

-----------------------

weitere Nachrichten aus der Region:

Centro Oberhausen plant radikale Umstellung der Öffnungszeiten

NRW: Erschreckende Zahl! SO viele Schüler in NRW sind schon in Quarantäne

Bochum: Tödlicher Unfall! Frau von Auto erfasst – Polizei sucht Zeugen

---------------------

Bei der WAZ erfährst du, wie und wann dir dein Essen im Drive-in des Teatro bestellen und abholen kannst. (cm)