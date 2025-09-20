Nach Brauhaus-Abriss am Centro Oberhausen: Karls Erlebnisdorf lüftet großes Geheimnis

In Oberhausen entsteht ein neues Highlight für Besucher: Mit „Karls Erlebnisdorf“ soll das Angebot rund um das Centro Oberhausen erweitert werden. Doch bevor die Arbeiten richtig starten konnten, standen umfangreiche Veränderungen an.

Vor allem der Abriss des traditionsreichen Brauhauses „Zeche Jacobi“ sorgte für Aufsehen – eine Entscheidung, die bei den Parkplanern jedoch bewusst getroffen wurde. Wie „WAZ.de“ berichtet, liegen nun nämlich erste Details zur Parkplanung vor.

Planungen für neue Attraktion am Centro stehen

Denn das freigeräumte Grundstück bleibt nicht ungenutzt. Laut „WAZ.de“ planen die Architekten dort den Bau des Karls-Bande-Ladens und einer Raupenbahn. Die Raupenbahn, eine Achterbahn mit Waggons in Erdbeer-Optik, wird ein Highlight des Parks. Insgesamt sollen mehrere Gebäude auf dem Gelände entstehen – das Brauhaus passe jedoch in dieser Form nicht mehr in das neue Konzept.

+++Centro Oberhausen teast Neueröffnung an – darauf haben Kunden gewartet+++

Der Bauleiter betont aber auch die Wichtigkeit der ersten Schritte: „Wir müssen dafür sorgen, dass alles überschaubar wird.“ Das Grundstück leide unter starkem Wildwuchs und ist seit Jahren nicht mehr genutzt worden. Die Planer möchten 75 Prozent der Fläche direkt bearbeiten, während der restliche Teil später folgt.

Mehr spannende Themen für dich findest du hier:

Die lange brachliegende Fläche erfordert gründliche Vorarbeiten. Der wild bewachsene Bereich macht umfangreiche Abstimmungen mit den Behörden notwendig, bevor überhaupt Arbeiten wie das Fällen von Bäumen beginnen können. All diese Maßnahmen sollen das Centro Oberhausen um eine weitere Attraktion bereichern. Jedoch läuft nicht immer alles nach Plan. So musste bereits die Eröffnung nach hinten verschoben werden (wir berichteten).

Mehr zu den Plänen der neuen Attraktion am Centro Oberhausen kannst du im Artikel auf „WAZ.de“ nachlesen.