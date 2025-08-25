Neuer Shop im Centro Oberhausen – mit Riesen-Aktion zur Eröffnung

Das Centro Oberhausen ist DIE Anlaufstelle für Shopping-Fans im Ruhrgebiet. In über 250 verschiedenen Läden können Kunden sich hier zwischen Klamotten, Haushaltswaren oder zahlreichen anderen Themen austoben und bekommen, was das Shopping-Herz begehrt. Und wer nach einem anstrengenden Tag eine Stärkung braucht, kann es sich in der Coca- Cola-Oase schmecken lassen.

Jetzt gibt es Hammer-Nachrichten aus dem Centro Oberhausen! Das Einkaufszentrum begrüßt bald nämlich einen neuen Store, auf den insbesondere Kundinnen schon lange gewartet haben: Intimissimi zieht ein! Bei der Eröffnung gibt es ganz besondere Highlights zu ergattern.

Neueröffnung im Centro Oberhausen

Kundinnen müssen schnell sein, denn die Eröffnung des italienischen Geschäfts für Nacht- und Unterwäsche von Damen steht kurz bevor. Schon am Freitag (29. August) eröffnet die neue Filiale im Centro Oberhausen ihre Pforten und lädt Mode-Liebhaber zum Shoppen ein.

Auch interessant: Bittere Gewissheit! Eröffnung von Karls Erlebnisdorf am Centro Oberhausen verschiebt sich

Kundinnen finden bei Intimissimi hochwertige Damenunterwäsche, Dessous sowie Strick- und Nachtwäsche im italienischen Stil. „Ob für den Alltag oder besondere Anlässe: Hier findet ihr Lieblingsstücke, die sich genauso gut anfühlen, wie sie aussehen“, heißt es in einem Facebook-Beitrag, in dem das Centro Oberhausen die Eröffnung verkündet.

Besondere Angebote für die schnellsten Kunden

Und das Beste: Zur Eröffnung gibt es am Freitag (29. August) und Samstag (30. August) ein Gratis-Geschenk bei jedem Einkauf dazu! Das Angebot gilt allerdings nur, solange der Vorrat reicht – Kunden müssen also schnell sein. Zudem kannst du dein Glück am Glücksrad versuchen und exklusiven Rabatte und Gewinne erspielen.

Mehr Nachrichten:

Mit der Neueröffnung gesellt sich das italienische Modelabel zu anderen beliebten Unterwäsche-Marken, wie „Hunkemöller“ oder „Lounge“, die ihre Geschäfte bereits auf das Centro Oberhausen ausgeweitet haben. Du findest den neuen Intimissimi-Shop im Erdgeschoss, direkt neben Bijou Brigitte und PME Legend.