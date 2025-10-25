Centro Oberhausen verkündet große Rückkehr – es passiert auf dem Dach!

Es ist mal wieder so weit. Das Centro Oberhausen lockt wie schon in den vergangenen Jahren mit einem ganz besonderen Produkt.

Jetzt können die Besuchenden sich wieder mit dem Centro-Honig eindecken, der seit 2022 auf dem Dach der Oberhausener Shopping-Mall produziert wird. Wer zu Weihnachten ein regionales Produkt verschenken will, kann hier zu einem schmalen Preis zuschlagen. Und das Beste? Den Erlös spendet das Centro für einen guten Zweck.

Centro Oberhausen lockt mit eigenem Honig

„Wir freuen uns sehr, unseren Besucherinnen und Besuchern auch dieses Jahr wieder unseren Honig anzubieten“, jubelt Centro-Manager Andreas Ulmer und weiß: „Die Aktion stößt jedes Jahr auf große Resonanz.“

Ulmer weiter: „Den Erlös geben wir an eine Einrichtung weiter, die sich für den Schutz, die Verbesserung und die Schaffung von bienenfreundlichen Blühflächen einsetzt. So kommt der Erlös unseres Bienenhonigs wieder den Bienen zugute.“

So viel kostet der Centro-Honig

Konkret geht das Geld an das „Netzwerk Blühende Landschaft“, das sich für blühende und bienenfreundliche Landschaften einsetzt. Die Initiative kümmert sich aktiv um das Nahrungsangebot von Blütenstäubern. Dabei unterstützt es sowohl Kommunen, Unternehmen als auch Privatpersonen bei der Erschaffung und Pflege nachhaltig blühender Flächen.

Du möchtest die Aktion unterstützen und dir ein oder mehrere der Honig-Gläser besorgen? Dann wirst du ab dem 27. Oktober an der Rezeption des Centro Oberhausen fündig. Für ein 130-Gramm-Glas zahlst du drei Euro.

Ob hinter einem Adventskalender-Türchen, als kleine Aufmerksamkeit unter dem Weihnachtsbaum oder als Mitbringsel für Freunde: Der regionale Honig macht sicher eine gute Figur.