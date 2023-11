Centro Oberhausen: Gruselige Gestalten auf dem Weihnachtsmarkt – das müssen Besucher wissen

Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen hat bereits in den ersten Tagen jede Menge begeisterte Besucher angelockt. Schon am Freitag (17. November), als der Weihnachtsmarkt eröffnet wurde, strömten die Menschen aus NRW zum Centro, um die Drohnenshow zu bestaunen.

+++ Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen sorgt für Himmelsspektakel – doch DAS bringt Besucher zum Kochen +++

Trotz gestiegener Preise für Glühwein, Champignons und Co. ist die Freude nicht kleiner geworden. Noch bis einen Tag vor Heiligabend ist der Weihnachtsmarkt am Centro, der Jung und Alt gleichermaßen anzieht, geöffnet. Nun gibt es morgen (22.11.) und Donnerstag (23.11.) ein nächstes Highlight, das dem einen oder anderen einen gehörigen Schrecken einjagen könnte.

Weihnachtsmarkt im Centro Oberhausen: Achtung, Gruselig!

Aus dem Alpenland nach Oberhausen: Eine Tradition, mit der im Vorfeld wohl kaum ein Besucher gerechnet hätte. Ab Mittwochabend (22. November) um 18 Uhr müssen sich die Gäste auf einen schaurigen Anblick gefasst machen. Überall auf dem Weihnachtsmarkt werden unheimlich verkleidete Darsteller unterwegs sein. Hintergrund ist eine alpenländische Tradition: der erste Krampuslauf. Dabei laufen Darsteller in eindrucksvollen Kostümen mit zotteligem Fell und detailgetreuer Masken umher. Bei dieser Tradition, die typischerweise am Nikolaustag in Österreich, Tirol und Umgebung stattfindet, geht es darum, böse Geister zu vertreiben.

Auch aktuell: Weihnachtsmarkt Dortmund zieht drastische Konsequenzen – „Ausgebommelt“

Die Schauspieler reisen extra aus Südtirol an, um den Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen zu besuchen. Wer sich traut, kann sich nach dem Lauf auf einem gemeinsamen Foto ablichten lassen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch mehr Highlights sind geplant

Neben dem zweitägigen Krampuslauf hat sich das Team rund um den Weihnachtsmarkt am Centro natürlich noch mehr einfallen lassen. Um das Weihnachtsshopping so richtig genießen zu können, werden die Öffnungszeiten des beliebten Einkaufszentrums angepasst. „Ab dem 24.11. haben wir an jedem Freitag und Samstag bis 22 Uhr für euch geöffnet“, heißt es auf der Website. Und weiter: „Vom 15.12. bis 30.12. könnt ihr täglich bis 22 Uhr bei uns einkaufen.“ Gute Nachrichten für alle Shoppingfans. Und es geht noch weiter: Am Sonntag, den 10. Dezember findet ein verkaufsoffener Sonntag statt!

Das könnte dich auch interessieren:

Man darf gespannt sein, wie der erste Krampuslauf von den Besuchern angenommen wird. Auf jeden Fall sollten vor allem die Kleinen von ihren Eltern vorgewarnt werden, damit der Schreck nicht allzu groß ist.