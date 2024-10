Centro Oberhausen: Jetzt herrscht Gewissheit! Geschäft kann es nicht mehr verbergen

Ob Weihnachtsgeschenke, die neue Bürokleidung oder einfach nur so – für viele Menschen in NRW gilt das Centro in Oberhausen als XXL-Shopping-Tempel. Kein Wunder, immerhin gibt es dort über 100 Geschäfte – von Elektronik bis Mode.

+++ Centro Oberhausen nimmt Änderung vor – alle Kunden sind betroffen +++

Doch nun müssen einige Fans stark sein, denn die Shopping-Säule kann es nicht länger verbergen und bricht ihr Schweigen. Die Türen eines großen Modehauses bleiben laut „WAZ“ geschlossen – was steckt dahinter?

Oberhausen: Laden-Umbau sorgt für Verzögerung

Nicht nur auf den Autobahnen wird viel gebaut. Auch im Centro Oberhausen ist derzeit viel los. Dort sind nicht nur die Schaufenster verdunkelt, es sind auch einige Geschäfte bereits geschlossen. Der Grund? Umbauarbeiten. Vor allem eine große Verkaufsfläche ist derzeit nicht begehbar, denn auch der Modehändler Sinn musste wegen „umfangreicher“ Bauarbeiten schließen.

+++ Centro Oberhausen verkündet Neueröffnung – und das ist noch nicht alles +++

Geplant war nicht nur, dass der Shop seine Waren nur noch auf einer statt wie bisher auf zwei Ebenen anbietet, sondern auch, dass er im Herbst 2024 wiedereröffnet wird. Wie die „WAZ“ nun enthüllt, wird der Laden nicht in wenigen Wochen eröffnet. Sicher ist, dass die Eröffnung (wenn überhaupt) erst Ende November/Anfang Dezember stattfinden wird. Aber es darf (leicht) aufgeatmet werden: Der Laden wird wohl in der vorweihnachtlichen Zeit öffnen.

Zara und Reseverd: Umzug und Einzug im Jahr 2025

Ein herber Dämpfer für viele Fans der großen Modegiganten. Doch es gibt auch Grund zur Freude, denn bereits jetzt steht fest, wer die ehemalige Ladenfläche von Sinn übernehmen wird. So wechselt Zara in die nun freie Fläche von Sinn. Die ehemalige Lokation von Zara im Centro wird indessen von Reserved übernommen. Allerdings werden sowohl der Umzug von Zara, als auch der Einzug von Reserved voraussichtlich erst im Jahr 2025 erfolgen.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Trotz des Wermutstropfens über die große Verspätung gibt es Grund zur Freude. Immerhin zieht ein neues Geschäft ins Centro in Oberhausen – und eines ist sicher: In der Einkaufsmeile wird man auf jeden Fall fündig.