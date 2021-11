Centro Oberhausen: Neueröffnung – dieses Angebot ist deutschlandweit einzigartig!

Oberhausen. Im Centro Oberhausen hast du unter hunderten Geschäften die freie Auswahl. Doch nicht nur Shopping-Fans kommen im größten Einkaufszentrum Deutschlands auf ihre Kosten.

Auch das Freizeitangebot rund um das Centro Oberhausen ist groß - und wird jetzt kurz vor der Eröffnung des Weihnachtsmarkts um eine neue Attraktion reicher.

Das Centro Oberhausen feiert diese Neueröffnung. Foto: Gerd Wallhorn & Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Centro Oberhausen: Neueröffnung! Nur hier in Deutschland

Wer Abwechslung vom Einkaufen im Centro Oberhausen braucht, kann sich über die Neueröffnung der „Gamestate Arcade-Spielewelt“ an der Promenade freuen.

Am Dienstag eröffnet das niederländische Unternehmen seinen ersten Laden in Deutschland. Auf über 700 Quadratmetern kannst du ab der Neueröffnung am Dienstag kräftig zocken.

So sieht es bei Gamestate im Centro Oberhausen aus. Foto: Jörg Schimmel / Funke Foto Services

-------------------------

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

-------------------------

Das kannst du bei Gamestate im Centro Oberhausen spielen

Ob mit Virtual-Reality-Brille (VR) oder bei Gaming-Klassikern wie Mario Kart, Airhockey oder Pinball - Spiele-Junkies haben diverse Möglichkeiten, in der neuen Spielhalle aus dem Alltag zu flüchten.

Insgesamt kannst du bei Gamestate im Centro Oberhausen an über 45 Arcade-Stationen zocken. Los geht es am Dienstag von 12 Uhr bis Mitternacht. In den Ferien und an Feiertagen öffnet Gamestate schon um 10 Uhr.

-------------------------

-------------------------

Bislang gab es Gamestate nur in den Niederlanden, unter anderem in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag. Nun eröffnet das mehr als 60 Jahre alte Unternehmen im Centro Oberhausen seine erste Dependance in Deutschland.

„Mit Gamestate stärken wir nochmals das Profil des Westfield Centro als Flagship-Destination und zeigen eindrucksvoll die Attraktivität des Centers“, freut sich Constantin Wiesmann von Centro-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield.