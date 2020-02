Centro Oberhausen: Frau sieht IHN – und ruft sofort die Polizei

Oberhausen. Am Donnerstagmorgen kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung in Oberhausen. Laut Polizei stritten sich zwei Männer in einem Waldstück in der Nähe des Bero Centers in Litrich in Oberhausen. Dann zückte einer der Beteiligten ein Messer. Der blutende Mann fiel um kurz vor 9 Uhr im Centro Oberhausen einer Frau auf, die sofort den Notruf wählte.

Die Frau sah die blutende Hand des Mannes und reagierte sofort. Es handelte sich dabei um eine Abwehrverletzung. Der Mann arbeitet im Centro Oberhausen und machte sich gerade auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Mit mehreren Streifenwagen eilte die Polizei zum Centro Oberhausen.

Die Personalien der Streithähne sind der Polizei bekannt. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (ldi)