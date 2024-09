Centro Oberhausen: Ungewohntes Angebot – „Schrott“ oder „wirklich richtig gut“?

Das Centro Oberhausen ist das größte Einkaufszentrum Deutschlands. Täglich streifen tausende Besucher durch die Passagen, auf der Suche nach dem ganz großen Schnäppchen oder dem perfekten Produkt.

Doch jeder Einkaufsbummel macht müde, vor allem bei dem derart gewaltigen Angebot des Shopping-Tempels in der Neuen Mitte. Da bietet die Coca-Cola-Oase mit seinem abwechslungsreichen gastronomischen Angebot für viele die gelungene Verschnaufpause im Centro Oberhausen. Wer etwas gediegener einkehren möchte, den zieht es gerne auch in eines der Restaurants an der Centro-Promenade. Und jetzt gibt es noch eine dritte Alternative.

Centro Oberhausen: Neues Angebot – „Wirklich richtig gut“

Die Rede ist von einem Foodtruck, der seit Kurzem vor dem Centro Oberhausen steht. Und bei diesem Anblick kommt richtiges New-York-Flair auf: Ein glänzender Chrome-Anhänger mit knallroten Elementen, der eine Speise anbietet, die wohl wie kaum eine andere mit den USA verbunden wird: der gute alte Hot Dog. Doch der kommt anders daher, als gedacht.

Denn bei der „Hot Dog Station“ gibt es nicht nur Veggie-Angebote. Die Fleisch-Varianten sind außerdem halal. Der ein oder andere hat die reichlich belegten Hot Dogs und Corn Dogs vor dem Centro Oberhausen schon probiert. Erste Geschmacksurteile tummeln sich in den Kommentaren auf der Facebook-Seite des Einkaufszentrums. Von „Hat wirklich richtig gut geschmeckt“ bis „Schrott, schmeckt einfach nach Brot und Soße. Die Würstchen sind einfach nur billig und der Preis ist zu übertrieben“, ist alles mit dabei.

Angebot nur für kurze Zeit

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Die Preise weichen allerdings wohl kaum von denen anderer Imbissbuden ab. So kostet ein Standard-Hot-Dog 4,90 Euro. Eine zusätzliche Wurst gibt es für zwei Euro. Für einen Corn Dog zahlen Kunden 6 Euro und für eine Pommes 4,50 Euro.

Wer sich selbst eine Meinung bilden möchte, kann das noch bis zum 30. September tun. Bis dahin steht die „Hot Dog Station“ noch vor dem Eingang der Coca-Cola-Oase.