Centro Oberhausen überrascht Besucher – DAS sollten sie sich nicht entgehen lassen

Wer dieses Wochenende (4. und 5. Oktober) im Centro Oberhausen unterwegs ist, wird wohl große Augen machen. Denn es öffnet nicht nur das Einkaufszentrum am verkaufsoffenen Sonntag, es lockt auch mit einem besonderen Highlight. Am Wochenende findet im Centro Oberhausen nämlich ein Beauty-Event statt.

Das Centro Oberhausen steht dieses Wochenende unter dem Motto „Future Meets Style“. Besucher können sich beraten lassen, welche Produkte am besten für Haut und Haare geeignet sind und in die neuesten Modetrends eintauchen. Viele Angebote im Einkaufszentrum sind sogar kostenlos für die Kunden.

Centro Oberhausen: Workshops und Gesichtsanalyse

Das Unternehmen Stenders bietet unter anderem eine Gesichtsanalyse an, die mit KI-Technologie durchgeführt wird. Die Haut der Kunden wird auf Porengröße, Feuchtigkeitsgehalt und Oberflächenstruktur gescannt. Basierend auf diesen Ergebnissen wird den Kunden eine individuelle Beratung angeboten, welche Naturkosmetikprodukte des Unternehmens am besten zu ihrem Hauttyp passen.

Neben der Haut gibt es auch etwas Gutes für die Haare, denn Dyson hat einen eigenen Stand, wie das Centro Oberhausen auf seiner Website ankündigt. An dem Stand können Besucher an Workshops von Stylisten teilnehmen, die ihr Wissen rund um Haarpflege und Styling weitergeben. Dabei werden die neuesten Produkte von Dyson vorgestellt, wie etwa der neue Airwrap.

Besonderes Angebot für Kinder

Neben Pflegeprodukten haben die Besucher des Centro Oberhausen auch die Möglichkeit, sich professionell schminken zu lassen. Make-up-Artistin Birte Krause und Visagistinnen der Modedesignschule „Mode Design College“ sind vor Ort und verwandeln die Besucher. An den Beauty-Stationen schminken sie die Kunden in futuristischen Looks mit Produkten der Marke Mac. Auch die jüngsten Besucher kommen nicht zu kurz, denn für Kinder gibt es spezielle Schminkangebote und sogar Klebetattoos.

In Sachen Mode ist das „Mode Design College“ ebenfalls an diesem Wochenende im Centro Oberhausen vertreten. Eine Absolventin der Designschule, Lisa Mittelmann, präsentiert ihre neueste Modekollektion. Ganz nach dem Motto des Events sind alle Werke in einem futuristischen Stil designt. Das Centro Oberhausen erklärt, dass Mittelmann sich vom Weltall inspirieren ließ.

Das sind nur einige der Angebote, die es dieses Wochenende im Centro Oberhausen gibt. Zusätzlich erwartet die Besucher ein Gewinnspiel, eine Vending-Machine und ein „AR-Spiegel“, mit dem die Kunden die futuristischen Looks ganz einfach selbst anprobieren können. Das Centro Oberhausen öffnet am Sonntag zum verkaufsoffenen Sonntag. Das Einkaufszentrum hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet und lädt nicht nur zum Shoppen, sondern auch zu einem ganz besonderen Event ein.