Neuer Döner am Centro Oberhausen – schon beim Anblick fällt es sofort auf

Döner-Fans aufgepasst! Am Centro Oberhausen gibt es bald eine Döner-Kreation, die es bisher nur in Berlin gibt. Schon ein erster Blick verrät, dass dieser Döner etwas ganz Besonderes ist: Das Fladenbrot hat eine kräftige rote Färbung – denn im Fladenbrot des Erdbeer-Döners befinden sich Erdbeeren.

Bereits seit mehreren Jahren ist das Karls Erlebnis-Dorf neben dem Centro Oberhausen in Planung. Nun scheinen diese Pläne endlich konkreter zu werden. Die Bauphase für den neuen Park steht kurz bevor (mehr dazu hier >>>).

Erdbeer-Döner am Centro Oberhausen

Die lang ersehnte Eröffnung des Parks am Centro Oberhausen rückt damit immer näher. Mit der Eröffnung des Karls Erlebnis-Dorf gibt es auch eine weitere Premiere in NRW. Gegenüber der „WAZ“ kündigte die Geschäftsführerin Ulrike Dahl an: „Wir werden den Erdbeer-Döner in Oberhausen verkaufen.“

In ganz Deutschland gibt es den Erdbeer-Döner bisher aktuell nur an einem Ort: im Karls Erlebnis-Dorf in Elstal bei Berlin. Laut der Geschäftsführerin war die Erdbeer-Kreation dort bereits ein großer Erfolg. Aber wie werden die Kunden am Centro Oberhausen auf die Döner-Kreation reagieren?

Döner wird in drei verschiedenen Varianten angeboten

Wie die „WAZ“ berichtet, entsteht die ungewöhnliche rote Farbe des Fladenbrots durch zerkleinerte Erdbeeren. Doch der eigentliche Erdbeergeschmack des Döners entsteht durch die besondere Soße. Diese wurde speziell für den Erdbeer-Döner entwickelt und mit einer weiteren Zutat kombiniert, beispielsweise mit Joghurt.

Abgesehen von dem ungewöhnlichen Erdbeergeschmack ähnelt der Erdbeer-Döner einem herkömmlichen Döner. Die Kunden können zwischen Kalbfleisch, Hähnchenfleisch und einer vegetarischen Version wählen. Auch die Salat-Auswahl erinnert an einen normalen Döner. Wie teuer der Erdbeer-Döner am Centro Oberhausen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. In Elstal kostet der Döner derzeit 9,50 Euro.

Aber woher stammt eigentlich die Idee, einen Erdbeer-Döner im Karls Erlebnis-Dorf zu verkaufen? Wer die charmante Geschichte dahinter erfahren möchte, sollte unbedingt diesen Artikel der „WAZ“ lesen >>>.